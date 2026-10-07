Le tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements du club, champion de France en titre, qui affiche un passif de près de 27,9 millions d'euros sans aucun actif disponible. Après douze années au sommet du basket français et européen, la section professionnelle s'arrête, l'avenir du basket masculin monégasque reposant désormais sur l'association de l'ASM, en Nationale 3.

“Aujourd'hui est un jour triste.” C'est par ces mots que l'AS Monaco Basket a annoncé à ses supporters, la “Roca Family”, la fin d'une aventure de douze ans. Dans un communiqué publié aujourd’hui mercredi, le procureur général Stéphane Thibault a confirmé que le tribunal de première instance avait, par un jugement daté du 6 octobre, constaté l'état de cessation des paiements de la SAM AS Monaco Basket-ball, en fixant provisoirement cette date au 1er juillet 2026. Un syndic et un juge commissaire ont été désignés pour suivre la procédure collective. Le jugement fait état d'une absence totale d'actif disponible face à un passif de 27.888.305,95 euros. Le club dit vouloir “faire une pause, dans l'espoir de trouver une voie vers la restructuration et, un jour, de relancer le projet”. (Photo DR : fin de partie pour la Roca Team).

Un palmarès impressionnant

Le contraste avec le palmarès de la Roca Team est saisissant. Invaincue sur la scène nationale la saison dernière, où elle a raflé tous les grands trophées français, elle quitte le parquet avec trois titres de champion de France, quatre Leaders Cup, deux Coupes de France et une Supercoupe. Sur la scène européenne, ses cinq campagnes d'Euroleague l'ont vue battre les plus grandes écuries du continent et disputer deux Final Four, dont une finale. Son sacre en EuroCup en 2021 avait offert à la Principauté son tout premier titre européen dans un sport collectif. “Personne ne pourra nous enlever ce qui a été construit au cours de ces 12 années”, souligne le club, qui rend hommage à la ferveur de ses supporters de la salle Gaston-Médecin.

Une chute brutale

La chute aura pourtant été brutale. Après un été marqué par une série de revers, les instances françaises ont refusé l'inscription de l'équipe dans les trois premières divisions, jusqu'à une ultime décision de la Fédération française de basket, le 18 septembre, écartant même la Nationale 1. Plusieurs tentatives de reprise ont échoué. Selon le mandataire judiciaire, le passif comprenait notamment 21,7 millions d'euros correspondant au prêt accordé en début d'année par l'État monégasque via la Société nationale de financement, tandis que les 21 salariés du club n'avaient pas été payés en septembre. Le club, représenté par son directeur général Oleksiy Yefimov, avait sollicité un nouveau sursis dans l'attente d'un recours devant le tribunal administratif de Paris, en vain. Six renvois avaient déjà été accordés, alors que la cessation de paiement “aurait dû être déclarée il y a longtemps”, avait relevé la procureure lors de l'audience.

Voir un jour la Roca Team retrouver l'élite ?

Dès le début du mois de septembre, le Prince Albert II avait évoqué “une profonde déception”, appelant le club à se reconstruire sur des bases solides, comme après les difficultés déjà traversées en 1991. En attendant, le flambeau passe à l'association de l'AS Monaco, ses dirigeants, ses entraîneurs et ses jeunes joueurs, dont l'équipe première évolue en Nationale 3 et compte trois victoires pour une défaite au gymnase de l'Annonciade. La salle Gaston-Médecin ne sera pas pour autant privée de basket : les féminines du Monaco Basket Association y disputeront la LF2 et la Coupe de France, avec un prochain rendez-vous le samedi 10 octobre à 20h face à Mondeville. Le club professionnel, lui, garde un objectif : voir un jour la Roca Team retrouver l'élite et entendre à nouveau résonner le “Daghe Munegu !” dans les tribunes.