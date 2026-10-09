Le panneau "à vendre" a disparu. Quinze ans après avoir racheté l’AS Monaco, dont il détient 66 %, le reste appartenant à la Principauté, Dmitri Rybolovlev a tranché : le club n’est plus à céder, rapporte L’Équipe, repris par Foot01. En 2024, l’homme d’affaires russe avait pourtant sérieusement envisagé la vente et confié la recherche d’acquéreurs à la banque d’affaires Raine, qui avait travaillé sur la cession de l’OL. Une vingtaine de candidats s’étaient manifestés et environ un quart avaient déposé une offre, toutes déclinées sans explication. Le club était alors valorisé à plus de 300 millions d’euros, une estimation dépassée depuis la crise des droits télévisés qui a frappé la Ligue 1.

Le milliardaire manifesterait même un regain d’intérêt pour son club et interviendrait plus régulièrement dans les choix du directeur général Thiago Scuro. Il ne compte pas pour autant ouvrir les vannes : comme lors des deux dernières saisons, il n’a injecté aucun euro dans les caisses, laissant les dirigeants équilibrer le budget grâce au mercato. Ce qui n’empêche pas l’équipe de Filipe Luís d’occuper la tête de la Ligue 1, rappelle L'Equipe.