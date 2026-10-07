Du 7 au 22 novembre, le festival du Département fête sa 21e édition dans 14 communes, avec en ouverture Yuri Buenaventura et l'Orchestre Philharmonique de Nice au Palais Nikaïa.

Salsa colombienne, Bach, Michel Legrand, hip-hop, musiques de films ou baroque : fidèle à sa vocation de décloisonner la musique classique, C'est pas Classique revient du 7 au 22 novembre avec plus de 25 concerts gratuits, d'Antibes à Tende en passant par Grasse, Menton, Nice, Saint-Martin-Vésubie ou Vence. Le chanteur Yuri Buenaventura ouvrira le bal le 7 novembre au Palais Nikaïa, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Nice sous la direction de Victor Jacob. Les familles auront leur propre rendez-vous les 14 et 15 novembre à l'Espace Laure Écard à Nice, et un Festival off prolongera l'aventure dans les médiathèques, au Palais Lascaris ou au Musée départemental des Merveilles.

Les réservations ouvriront le 19 octobre à 12h30 sur le site du Département, et le 2 novembre pour les spectacles jeune public, dans la limite de deux places par personne et par concert. Depuis sa création en 2005, le festival a attiré près de 600 000 spectateurs.