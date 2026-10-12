Le MIPCOM Cannes ouvre ce lundi 12 octobre au Palais des Festivals pour quatre jours de rencontres consacrées à la vente, à la distribution et à la coproduction de contenus. Les organisateurs annoncent plus de 10 600 participants (le score de l’an dernier), 1 500 exposants et 3 300 acheteurs venus de plus de 100 pays. Si les séries, les documentaires et les formats de divertissement restent au cœur du marché, cette édition témoigne d’une convergence croissante entre télévision, streaming, plateformes numériques et nouvelles technologies. Le rendez-vous cannois devient ainsi un lieu où se négocient aussi les modèles de création, de financement et de diffusion de demain. (Photo DR : le Palais des Festivals accueille la 42ème édition du marché international des contenus audiovisuels).

Un programme dédié à l'IA

Première évolution marquante : l’intelligence artificielle bénéficie d’un programme dédié avec le lancement du MIP AI Entertainment Forum. Producteurs, studios, plateformes, détenteurs de droits et entreprises technologiques y abordent ses applications dans la création, les processus de production, le doublage, le sous-titrage ou encore la découverte des programmes. L’ambition est de dépasser les démonstrations pour examiner les conditions d’intégration de ces outils dans les métiers de l’audiovisuel. Au-delà des gains de productivité annoncés, les questions de licences et de droits sur les contenus figurent également au programme.

YouTube renforce sa présence

Autre signal de cette transformation, YouTube renforce sa présence avec des ateliers et des conférences quotidiennes consacrés à la distribution, à la monétisation et au développement des audiences. La plateforme n’apparaît plus seulement comme une concurrente des chaînes : elle devient aussi un partenaire potentiel pour valoriser leurs catalogues et toucher de nouveaux publics. Les échanges annoncés avec RTL Deutschland et NBCUniversal illustrent ce rapprochement, tandis que la consommation de vidéos sur les téléviseurs connectés brouille davantage la frontière entre télévision et numérique. En préouverture, dimanche, l’intervention du créateur et entrepreneur Dhar Mann a donné une visibilité particulière à cette économie des créateurs.

L'axe fort des microdramas

Les microdramas constituent un troisième axe fort. Ces séries courtes, réalisées au format vertical et pensées pour le smartphone, disposent de sessions spécifiques et de rencontres entre producteurs, plateformes, distributeurs et acheteurs. Le marché entend explorer leur potentiel au-delà de l’effet de nouveauté : coûts de production, circulation internationale, fidélisation et monétisation sont au centre des discussions. La session “Premium Vertical TV”, prévue mardi, et celle organisée mercredi avec Holywater Tech doivent éclairer les perspectives de cette nouvelle activité audiovisuelle.

La création de MIP BrandWorks pour le volet financement

Le financement évolue lui aussi avec la création de MIP BrandWorks, un programme de trois jours réunissant marques, agences, studios, producteurs et créateurs. Il vise à favoriser le développement de programmes et de propriétés intellectuelles, au-delà d’une campagne publicitaire ponctuelle. Cette ouverture à de nouveaux partenaires s’accompagne de rendez-vous consacrés aux stratégies des grands groupes : Jeff Zucker et Marco Bassetti doivent intervenir autour du prochain chapitre de Banijay Entertainment, tandis que Bela Bajaria, directrice des contenus de Netflix, reçoit le Variety Vanguard Award avant un entretien sur les enjeux du secteur.

Traduire les transformations technologiques en affaires

Le MIPCOM conserve enfin sa fonction de vitrine internationale des programmes, avec la première mondiale de Honey, coproduction BBC–ZDF située dans le Berlin-Est des années 1980, puis la présentation de Queen Silvia mardi. Mercredi, le groupe brésilien Globo doit recevoir le MIPCOM Recognition for SDG Impact, consacré à sa contribution aux objectifs de développement durable de l’ONU. Une cinquantaine d’entreprises et d’institutions espagnoles participent également au marché, avec notamment des rencontres de coproduction avec le Canada. Entre lancements de séries, accords de distribution et nouveaux partenariats, cette édition doit montrer comment les transformations technologiques et les nouveaux usages peuvent se traduire en affaires.