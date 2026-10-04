Jusqu’au 9 octobre, la 26ᵉ édition d’Un Festival C’est Trop Court ! fait dialoguer cinéma, danse et musique autour du « Voyageur en transe ». Au programme : 87 films en compétition, un hommage à Tony Gatlif et des projections dans plusieurs lieux de la ville.

À Nice, les courts-métrages ouvrent de grandes fenêtres sur le monde. Lancé vendredi soir jusqu’au 9 octobre, Un Festival C’est Trop Court ! fait vibrer la ville au rythme de 87 films en compétition, de cultures en mouvement et d’un hommage au cinéaste Tony Gatlif, pour une 26ᵉ édition où le cinéma court voit long et loin. Organisé par l’association Héliotrope, le Festival européen du court-métrage de Nice a reçu 1 412 films et en a retenu 87 pour ses quatre compétitions. La sélection européenne rassemble 34 œuvres de 14 pays ; la section Expérience, 19 films entre vidéo d’art et expérimentation ; la compétition Animation, 23 réalisations d’étudiants d’écoles européennes ; et "Courts d’Ici", 11 films de la Région Sud et de la Corse. (Photo DR : une séance en plein air au 109 à Nice).

Le thème de cette édition, "Le Voyageur en transe ", invite à explorer les migrations, la Méditerranée et les récits de voyage. Tony Gatlif, invité d’honneur avec sa compositrice Delphine Mantoulet, est au centre de cette programmation. La soirée d’ouverture, vendredi 2 octobre au 109, a donné le ton avec une performance dansée, des danses tziganes, une projection en plein air et un concert de Raï’n B.

Jusqu’à la clôture, vendredi 9 octobre, les films sont projetés dans plusieurs salles niçoises, dont le Variétés, le Rialto et le Belmondo, ainsi que dans une salle éphémère installée au 109. Une cinquantaine de séances, des rencontres et des ateliers destinés notamment aux scolaires accompagnent la compétition. La cérémonie de clôture, au cinéma Variétés, sera marquée par la remise des prix.