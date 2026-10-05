Le film de Vincent Garenq consacré aux derniers jours de Samuel Paty a remporté samedi les prix du meilleur film, de la meilleure actrice (Emmanuelle Bercot) et du meilleur acteur (Antoine Reinartz). Fabrice Luchini a reçu d'autre part le prix Romain Gary pour l'ensemble de sa carrière.

Le jury du festival CinéRoman de Nice, présidé par Daniel Auteuil, a largement distingué L'Abandon lors de la soirée de clôture, samedi 3 octobre. Le long-métrage de Vincent Garenq, qui retrace les onze jours ayant précédé l'assassinat du professeur d'histoire-géographie le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, a obtenu le prix du meilleur film, tandis qu'Emmanuelle Bercot, qui incarne la principale du collège, et Antoine Reinartz, dans le rôle de Samuel Paty, ont été sacrés meilleure actrice et meilleur acteur. Adapté du livre de Stéphane Simon Les Derniers Jours de Samuel Paty et réalisé en lien avec sa sœur Mickaëlle Paty, le film, présenté hors compétition à Cannes et sorti en mai dernier, a réuni près de 700 000 spectateurs. Il est de nouveau à l'affiche pour permettre aux enseignants d'organiser des projections avec leurs élèves.

Le jury, qui comptait notamment Danièle Thompson, Bérénice Bejo, Sara Giraudeau et Gaëtan Roussel, a également récompensé Histoires de la nuit de Léa Mysius. Michel Hazanavicius a reçu le prix d'honneur pour son premier film d'animation, La Plus Précieuse des marchandises, d'après le conte de Jean-Claude Grumberg, et Éric Barbier le prix coup de cœur pour Justin le juste. Venu présenter Demain je tombe amoureux de Martin Provost, en salle le 25 novembre, Fabrice Luchini s'est vu remettre le prix Romain Gary pour l'ensemble de sa carrière, avant de se lancer sur scène dans un numéro d'improvisation aux côtés de Daniel Auteuil.