Spécialiste des systèmes de nébulisation pour les rayons frais, ARECO figure parmi les 65 lauréats retenus par la Direction générale des Entreprises pour le répertoire national des solutions du commerce circulaire. Une nouvelle reconnaissance pour l'entreprise créée à Grasse en 1998.

Nouvelle reconnaissance pour ARECO. La PME grassoise a été sélectionnée par la Direction générale des Entreprises (DGE) à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt “Accélérer la transition circulaire des commerces", lancé au printemps 2026. Elle rejoint ainsi le groupe de 65 structures recensées dans le répertoire national des solutions du commerce circulaire, conçu pour aider les commerçants de tous secteurs et de toutes tailles à identifier, partout en France, les acteurs capables de les accompagner dans leur transition : réemploi des emballages, reconditionnement, réparation, vrac ou gestion des invendus. ARECO y figure parmi les quinze lauréats de la catégorie “gestion des invendus et des déchets “. Le 28 septembre, son équipe a ainsi présenté ses solutions au ministère de l'Économie, lors du Village des solutions circulaires organisé par le Conseil national du commerce et ouvert par Serge Papin. (Photo DR : l’équipe d’ARECO sur son stand dans le Village des solutions circulaires).

Créée en 1998, ARECO conçoit des systèmes qui diffusent un brouillard d'eau filtrée au-dessus des fruits et légumes, poissons, fromages ou viandes pour limiter leur déshydratation et préserver leur qualité en rayon. “Nous agissons avant que la perte n'ait lieu”, résume l’entreprise, qui revendique une forte réduction de la casse et des pertes alimentaires. Mais c'est aussi sa démarche sur ses propres équipements qui a retenu l'attention : réparés plutôt que remplacés, remis en état et redéployés lorsqu'un magasin rénove son rayon, ou remis à neuf pour les commerçants qui souhaitent conserver leur installation, à travers sa gamme “Nouvelle Vie”. ARECO propose en outre, via ARECO Lease, une formule d'abonnement incluant location, maintenance et télésurveillance, qui permet de s'équiper sans investissement initial.

Cette sélection constitue une nouvelle reconnaissance publique après l’intégration de l’entreprise au programme PERFECTO de l'Ademe en 2021 et l'obtention d'un financement France 2030 en 2025. Filiale du groupe ARFITEC, ARECO a réalisé 15,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et emploie 107 personnes. Conçus et développés en France avec des partenaires locaux, ses équipements (plus de 10 000 en fonctionnement), sont présents dans 16 pays, l'entreprise disposant de filiales en Australie et aux États-Unis. Une des belles réussites de l’industrie azuréenne.