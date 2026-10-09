Entrepreneurs positifs : sept lauréats distingués à Sophia Antipolis
La septième édition des trophées des Entrepreneurs Alpes-Maritimes récompense les valeurs et les engagements des dirigeants, au-delà de leurs performances économiques. Découvrez les lauréats 2026.
C'est un rendez-vous qui met à l’honneur des femmes et des hommes qui créent des emplois, innovent, accompagnent leurs équipes et contribuent au dynamisme du territoire. Organisés par Les Entrepreneurs Alpes-Maritimes, ex-CPME06, les Trophées des Entrepreneurs positifs, volet départemental, ont été décernés mercredi 7 octobre, au Pôle Alpha de Sophia Antipolis pour une septième édition. Présidée par Fabien Paul, en présence d’Alain Gargani, président des Entrepreneurs Sud, la cérémonie a distingué, au-delà du chiffre d’affaires et des indicateurs de croissance, six qualités entrepreneuriales (écoresponsabilité, créativité, persévérance, courage, solidarité et bienveillance) et accordé un prix spécial du jury. (Photo DR : les lauréats en compagnie de Fabien Paul et Alain Gargani).
- Le trophée de l’Écoresponsabilité revient à Christophe Defer, dirigeant d’Abioxir, spécialiste de la lutte contre les nuisibles qui privilégie les alternatives aux produits toxiques et la protection de la biodiversité.
- Celui de la Créativité distingue Monique Benielli, cofondatrice de Diffazur, dont les piscines sur mesure et les innovations techniques ont fait la réputation.
- La Persévérance récompense Philippe Bérodias, de Bougie et Senteur, maison grassoise de fabrication de bougies et de produits parfumés, selon le palmarès communiqué par l’organisateur.
- Amandine Azencott, cofondatrice de Codage, reçoit le trophée du Courage pour le développement de cette marque de cosmétique née à Nice, fondée sur des formulations personnalisées et désormais présente dans plus de 50 pays.
- La Solidarité est incarnée par Bruno Pourcines et le Portail de la Prévention, qui propose aux entrepreneurs en difficulté un accompagnement gratuit et confidentiel ainsi qu’une orientation vers les structures adaptées.
- Gilles Benhamou, de la maison de mobilier design J.BONET, reçoit le trophée de la Bienveillance, saluant une démarche fondée sur la confiance et la fidélité des relations avec les salariés, les clients et les fournisseurs.
- Enfin, le prix spécial du jury distingue Benjamin Mondou, à la tête de Century 21 Lafage Transactions, pour ses engagements collectifs, culturels, sportifs et caritatifs sur le territoire.
La prochaine étape sera la finale régionale, prévue jeudi 19 novembre à partir de 18 h 30 dans le Vaucluse.