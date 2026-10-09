La septième édition des trophées des Entrepreneurs Alpes-Maritimes récompense les valeurs et les engagements des dirigeants, au-delà de leurs performances économiques. Découvrez les lauréats 2026.

C'est un rendez-vous qui met à l’honneur des femmes et des hommes qui créent des emplois, innovent, accompagnent leurs équipes et contribuent au dynamisme du territoire. Organisés par Les Entrepreneurs Alpes-Maritimes, ex-CPME06, les Trophées des Entrepreneurs positifs, volet départemental, ont été décernés mercredi 7 octobre, au Pôle Alpha de Sophia Antipolis pour une septième édition. Présidée par Fabien Paul, en présence d’Alain Gargani, président des Entrepreneurs Sud, la cérémonie a distingué, au-delà du chiffre d’affaires et des indicateurs de croissance, six qualités entrepreneuriales (écoresponsabilité, créativité, persévérance, courage, solidarité et bienveillance) et accordé un prix spécial du jury. (Photo DR : les lauréats en compagnie de Fabien Paul et Alain Gargani).

Le trophée de l’Écoresponsabilité revient à Christophe Defer, dirigeant d’ Abioxir , spécialiste de la lutte contre les nuisibles qui privilégie les alternatives aux produits toxiques et la protection de la biodiversité.

revient à dirigeant d’ , spécialiste de la lutte contre les nuisibles qui privilégie les alternatives aux produits toxiques et la protection de la biodiversité. Celui de la Créativité distingue Monique Benielli , cofondatrice de Diffazur , dont les piscines sur mesure et les innovations techniques ont fait la réputation.

distingue , cofondatrice de , dont les piscines sur mesure et les innovations techniques ont fait la réputation. La Persévérance récompense Philippe Bérodias , de Bougie et Senteur , maison grassoise de fabrication de bougies et de produits parfumés, selon le palmarès communiqué par l’organisateur.

récompense , de , maison grassoise de fabrication de bougies et de produits parfumés, selon le palmarès communiqué par l’organisateur. Amandine Azencott, cofondatrice de Codage , reçoit le trophée du Courage pour le développement de cette marque de cosmétique née à Nice, fondée sur des formulations personnalisées et désormais présente dans plus de 50 pays.

cofondatrice de , reçoit le trophée du Courage pour le développement de cette marque de cosmétique née à Nice, fondée sur des formulations personnalisées et désormais présente dans plus de 50 pays. La Solidarité est incarnée par Bruno Pourcines et le Portail de la Prévention , qui propose aux entrepreneurs en difficulté un accompagnement gratuit et confidentiel ainsi qu’une orientation vers les structures adaptées.

est incarnée par et le , qui propose aux entrepreneurs en difficulté un accompagnement gratuit et confidentiel ainsi qu’une orientation vers les structures adaptées. Gilles Benhamou , de la maison de mobilier design J .BONET , reçoit le trophée de la Bienveillance , saluant une démarche fondée sur la confiance et la fidélité des relations avec les salariés, les clients et les fournisseurs.

, de la maison de mobilier design J , reçoit le trophée de la , saluant une démarche fondée sur la confiance et la fidélité des relations avec les salariés, les clients et les fournisseurs. Enfin, le prix spécial du jury distingue Benjamin Mondou, à la tête de Century 21 Lafage Transactions, pour ses engagements collectifs, culturels, sportifs et caritatifs sur le territoire.

La prochaine étape sera la finale régionale, prévue jeudi 19 novembre à partir de 18 h 30 dans le Vaucluse.