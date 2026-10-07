Du 9 au 11 octobre, le Palais des Expositions accueille la deuxième édition niçoise du plus grand tournoi de jeux de combat au monde, seule étape européenne d'un circuit qui passe par Las Vegas et Tokyo. En ouverture, une matinée consacrée aux enjeux économiques de la filière jeu vidéo et esport,

Après une première édition à guichets fermés en 2025, l'EVO France revient au Palais des Expositions de Nice du vendredi 9 au dimanche 11 octobre. Fondé en 2002, l'EVO est le plus ancien et le plus grand tournoi consacré aux jeux de combat, et Nice en est l'unique étape européenne. Le record de l'an dernier est déjà battu, avec 95 nationalités représentées. Le programme passe de sept à huit tournois officiels, avec trois nouveautés : "MARVEL Tōkon : Fighting Souls" et "Avatar Legends: The Fighting Game", en premières européennes, et "2XKO", issu de l'univers de League of Legends. Ils rejoignent notamment Street Fighter 6 et Tekken 8, aux côtés d'un concours de cosplay, de tournois communautaires et d'exposants.

Partenaire majeur de l'événement, la Métropole Nice Côte d'Azur y voit l'occasion de confirmer la place du territoire sur la carte mondiale de l'esport, trois semaines après les LEC Summer Finals de League of Legends au Palais Nikaïa. En ouverture, le vendredi 9 octobre de 9h30 à 12h, salle Thémis, elle organise en présence de son président, Éric Ciotti, une matinée consacrée aux enjeux économiques de la filière jeu vidéo et esport, avec une table ronde sur les synergies entre écosystème professionnel et événementiel.