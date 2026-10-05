Pour sa 8e édition, le festival réunit une trentaine d'auteurs les 10 et 11 octobre à la salle Deboulle, avec Olivier Bal en parrain et le criminologue Alain Bauer en invité d'honneur. Michel Boujenah lancera les festivités dès vendredi soir avec une lecture de San-Antonio.

Si vous aimez les polars, cap sur Saint-Laurent-du-Var ce week-end. La ville se met en effet à l'heure du suspense. Samedi 10 et dimanche 11 octobre, de 10h à 18h, le Festival du Polar investit la salle Louis Deboulle pour sa 8e édition, en entrée libre et gratuite. Une trentaine d'auteurs y rencontreront le public et dédicaceront leurs ouvrages, de Nicolas Beuglet à Sonja Delzongle, en passant par Eric Fouassier, Valérie Bénaïm ou Frank Leduc. Éric Giacometti y présentera en avant-première nationale La pierre du destin (JC Lattès) autour de l’arme fatale qu’Hitler pensait tenir, tandis que la scène azuréenne sera représentée notamment par Jacques Alessandra, Virginie Broquet et Anne-Marie Huard, publiés aux éditions Baie des Anges. (Photo DR)

Le parrain de cette édition, Olivier Bal, ancien journaliste devenu l'une des figures du thriller français depuis Les Limbes en 2018, viendra présenter Le piège (XO). Invité d'honneur, Alain Bauer, fondateur et directeur du pôle Sécurité-Défense du Cnam et auteur de plus de 70 ouvrages, dédicacera son dernier livre, La vérité sur le système Epstein (First).

Le festival ne se limite pas aux livres. Débats, blind test, enquête immersive, escape game, murder party, espace jeunesse et reconstitution d'une scène de crime permettront aux visiteurs de se glisser dans la peau d'un enquêteur. Le 10 octobre sera également remis le Prix des lecteurs 2026, décerné par un jury de neuf habitants volontaires de la Métropole Nice Côte d'Azur. Trois romans sont en lice : Deuil de sel de Cécile Baudin (Presses de la Cité), Le procès du rhinocéros d'Olivier Barde-Cabuçon (Actes Sud) et Nina de Naëlle Charles (L'Archipel). Une exposition grand format consacrée aux auteurs invités, présentée jusqu'au 8 octobre sur les grilles de La VillA, sera ensuite installée devant la salle Deboulle.

En ouverture, vendredi 9 octobre à 20h30, l'auditorium Clidat accueillera Michel Boujenah pour une lecture de Salut, mon pope !, l'un des romans de la série San-Antonio de Frédéric Dard. Le comédien y fera revivre, sur un ton parodique, le commissaire truculent et ses inséparables acolytes Bérurier et Pinaud. Tarifs : 16 € et 12 € en tarif réduit.