Il n'y aura pas de Foire internationale de Nice en 2027. L'association Nicexpo a annoncé le report de la 81e édition, désormais programmée du 4 au 12 mars 2028 au palais des expositions. Son directeur général, Thomas Gheerbrant, réfute l'idée d'un essoufflement économique et explique que les conditions ne sont pas réunies pour garantir la réussite de l'édition. En cause d'abord, des évolutions et aménagements engagés pour améliorer l'accueil et l'organisation, dont le calendrier ne donne pas à Nicexpo la visibilité nécessaire. Ensuite, l'approche de l'élection présidentielle, "généralement négatif en termes de commerce pour nos exposants", selon le directeur général.
La Foire internationale de Nice reportée à 2028
Initialement prévue du 6 au 14 mars 2027, la 81e édition est décalée d'un an. Nicexpo invoque des aménagements en cours et le contexte de l'élection présidentielle, tout en écartant toute remise en cause de l'événement.