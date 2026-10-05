Questions fréquentes IA

Pourquoi la Foire internationale de Nice n'aura-t-elle pas lieu en 2027 ? +

Quand la Foire internationale aura-t-elle lieu après ce report ? +

Selon Thomas Gheerbrant, ce report reflète-t-il un déclin économique de l'événement ? +

À quelle édition correspond celle qui est reportée à 2028 ? +