Les cours restent à distance dans 28 établissements des Alpes-Maritimes ce 6 octobre, tandis qu’Université Côte d’Azur ferme ses campus. Un rassemblement réunissant lycéens, étudiants, enseignants et parents est annoncé à 14 heures place Garibaldi.

La fermeture préventive de 28 lycées des Alpes-Maritimes est reconduite ce mardi, avec un maintien des enseignements à distance. Ce chiffre ne correspond pas à un décompte des établissements effectivement bloqués. Université Côte d’Azur a également annoncé la fermeture de ses campus à Nice, Cannes, Menton et Sophia Antipolis, demandant aux étudiants de ne pas s’y rendre pour des raisons de sécurité.

Après une journée de lundi décrite comme plutôt calme, la mobilisation pourrait prendre davantage d’ampleur cet après-midi. Un rassemblement est prévu à 14 heures place Garibaldi, suivi d’un cortège en direction de la gare Thiers. Des syndicats enseignants et la FCPE 06 soutiennent cette mobilisation, dont les revendications portent notamment sur les professeurs non remplacés, les moyens de l’Éducation nationale, l’état des bâtiments et les conditions d’étude.

L’arrêté préfectoral interdisant les rassemblements revendicatifs aux abords des établissements concernés reste en vigueur jusqu’à 19 heures ; les informations disponibles ne font toutefois pas état d’une interdiction générale de la manifestation niçoise. Le rectorat prévoit une réouverture progressive des lycées à partir de mercredi, sans calendrier détaillé par établissement. Le blocage du campus Carlone, initialement annoncé ce mardi, a pour sa part été reporté au 7 octobre.