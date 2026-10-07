Réunis en assemblée générale extraordinaire le 5 octobre au Yacht Club, les membres ont approuvé à l'unanimité ce changement de nom, qui accompagne un recentrage sur l'accompagnement des entreprises de la Principauté.

Le Monaco Economic Board change d'identité. Ses adhérents ont validé à l'unanimité sa transformation en Chambre de Commerce de Monaco, déclinée à l'international sous le nom de Monaco Chamber of Commerce. Une évolution logique depuis que la Cellule Invest Monaco, créée par le Gouvernement Princier, a repris les missions de prospection d'investisseurs et d'attractivité internationale. L'entité se recentre ainsi sur sa vocation première : accompagner les entreprises dans leur croissance et leur internationalisation, les connecter entre elles, les informer et faire rayonner l'économie monégasque. "La Chambre de Commerce a vocation à être, plus que jamais, votre interlocuteur et votre partenaire", a assuré son directeur général exécutif, Guillaume Rose.

Cette nouvelle étape s'accompagne d'un programme renforcé : les rendez-vous BtoB entre membres deviendront bisannuels, de nouveaux services de veille économique seront déployés et des missions sont prévues au Monténégro et en Chine d'ici la fin de l'année. Le 58e Rendez-vous des adhérents qui a suivi a réuni plus de 400 dirigeants. Un record. Le président Michel Dotta, présent dès la création en 1999 de la Chambre de Développement Économique, y a salué un cheminement "finalement assez logique".