La naissance de la petite Anna Carlevaris a permis à la communauté nationale d'atteindre ce seuil historique, célébré le 30 septembre à l'Hôtel de Ville en présence du Prince Albert II et de la Princesse Charlène.

C'est un cap symbolique pour la Principauté qu'a noté Radio Monaco. La Mairie de Monaco a célébré l'inscription de la 10 000e Monégasque au sommier de la nationalité, le registre tenu par le service d'État civil. En présence du couple princier et du maire Georges Marsan, la famille Carlevaris a été mise à l'honneur dans la Salle des Mariages de l'Hôtel de Ville : le Prince lui a remis une médaille et le maire un diplôme symbolique.

A l'échelle d'un siècle la progression de la population monégasque est spectaculaire. Monaco ne comptait que 1 500 nationaux au début des années 1900, 3 000 dans les années 1950 et 6 500 en 1994. Fin 2025, ils étaient 9 883. Aujourd'hui les Monégasques ont atteint la barre des 10.000 pour une population totale de l'ordre de 39.000 résidents. Pour Georges Marsan, cette croissance témoigne de la vitalité de la Principauté et de la confiance des familles dans l'avenir.