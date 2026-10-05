Après une semaine de blocages et d’incidents, la mobilisation pourrait se poursuivre ce lundi 5 octobre et s’élargir mardi à Nice. Les cours restent à distance dans 28 lycées du département, une mesure de précaution qui ne signifie pas que tous ces établissements sont effectivement bloqués.

Après le week-end, le mouvement de contestation lycéennes devrait reprendre ce matin dans les Alpes-Maritimes comme partout en France. Ainsi, un blocus a été annoncé tôt ce lundi devant le lycée Masséna, à Nice. Les étudiants de la faculté des Lettres ont également voté des actions : un blocage de Masséna lundi matin, puis une mobilisation sur le campus Carlone mardi. Au total dans le département, 28 lycées, notamment à Nice, Cannes, Grasse, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Menton, Drap et Valbonne, sont placés en enseignement à distance. La mesure vise à éviter les regroupements et à assurer la continuité pédagogique.

D'autre part, un rassemblement est appelé mardi 6 octobre à 14 heures, place Garibaldi à Nice. Les revendications portent notamment sur les moyens, le remplacement des professeurs, les effectifs par classe, l’état des établissements et les conditions d’étude. La préfecture a annoncé un dispositif de sécurité renforcé et un arrêté imposant des restrictions sur les rassemblements revendicatifs et le transport ou l’usage d’objets dangereux aux abords des établissements.