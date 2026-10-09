À l’occasion d’Octobre Rose, la Clinique du Parc Impérial, 28 boulevard du Tzarewitch à Nice, organise le mercredi 14 octobre une journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. De 10h à 15h, le public pourra échanger dans le hall d’accueil avec des professionnels médicaux et paramédicaux ainsi qu’avec les associations Rose Azur, SOS Cancer du sein et la Ligue contre le cancer 06 sur le dépistage, la prise en charge et les soins de support. La Maison Dupuytren y présentera des vêtements adaptés. À la mi-journée, les docteurs Le Bourgeois, oncologue, et Troussier, oncologue et radiothérapeute, animeront une conférence sur le dépistage, les traitements, les soins de support et l’activité physique. L’après-midi, des groupes de parole réuniront patientes et proches autour de trois thèmes : "Vivre avec la maladie", "Après la maladie" et "La place des proches".

L’enjeu est de taille. Selon les chiffres du CRCDC Provence-Alpes-Côte d’Azur cités par la clinique, la participation au dépistage organisé n’atteignait que 33,4 % en région Sud en 2024-2025, contre 46,3 % au niveau national, des taux en recul depuis 2011 et inférieurs à l’objectif européen. Or, détecté à un stade précoce, le cancer du sein se guérit dans neuf cas sur dix, avec des traitements moins lourds. En France, chaque femme de 50 à 74 ans reçoit tous les deux ans une invitation pour une mammographie gratuite.