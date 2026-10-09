Avec quatre haut-parleurs intégrés et des enceintes sans fil en option, le nouveau décodeur Home Cinema signé Bang & Olufsen et Dolby Atmos promet le son du cinéma à la maison, sans équipement supplémentaire. Il est réservé à l’offre Livebox Max.

Orange a dévoilé le 8 octobre son nouveau Décodeur Home Cinema, un boîtier compact qui intègre quatre haut-parleurs : un woofer pour les basses, deux haut-parleurs latéraux pour un son spatialisé et une voie centrale pour des dialogues clairs. Conçu avec Sagemcom et doté de la technologie Audio by Bang & Olufsen, il fait d’Orange le premier opérateur en France à proposer le Dolby Atmos sans appareil supplémentaire. Côté image, il prend en charge la 4K, le HDR10+ et le Dolby Vision. Deux enceintes sans fil peuvent être ajoutées en option, avec la technologie Dolby Atmos FlexConnect, qui les calibre automatiquement selon la pièce et qu’Orange est le premier opérateur au monde à proposer. Un seul câble HDMI suffit à l’installation, le Google Play Store et les principales plateformes de streaming sont préinstallés, et le décodeur peut même servir d’enceinte connectée. Il est fabriqué à partir de plastiques et de tissus 100 % recyclés et recyclables.

Le décodeur est disponible exclusivement avec l’offre Livebox Max, dont le tarif reste inchangé à 47,99 € par mois pendant douze mois pour les nouveaux clients, puis 57,99 €, avec 50 € de frais d’activation (plus 40 € de frais d’échange pour les clients existants) et 80 € pour les enceintes en option. Pour Jérôme Hénique, directeur exécutif et CEO d’Orange France, cette innovation "confirme notre ambition de proposer le meilleur du réseau, des contenus et de l’expérience utilisateur".