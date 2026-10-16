Élu le 12 octobre à Marseille, le maire de La Londe-les-Maures devient le premier Varois à présider la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ancien vice-président chargé de l’économie et du tourisme, il a consacré son premier déplacement dans les Alpes-Maritimes à Sophia Antipolis.

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a un nouveau président. Lundi 12 octobre, à Marseille, les conseillers régionaux ont élu François de Canson pour succéder à Renaud Muselier. Seul candidat, l’élu varois l’a emporté dès le premier tour avec 83 voix sur 122 votants, en réunissant l’ensemble de la majorité de droite et du centre. Les 39 élus du Rassemblement national ont voté blanc. Il ne s’agit pas d’un nouveau scrutin régional, mais d’une élection interne à l’assemblée en cours de mandat, rendue nécessaire par le départ du président sortant. Élu au Sénat le 27 septembre, Renaud Muselier a dû quitter la présidence de l’exécutif régional en application des règles de non-cumul des mandats. (Photo DR : Jean Leonetti a accueilli François de Canson au Pôle Alpha).

Cette succession avait été soigneusement préparée. Renaud Muselier, à la tête de la Région depuis 2017, avait désigné François de Canson comme son successeur en cas d’élection au Sénat. Le passage de relais s’inscrit donc dans une continuité politique assumée, sans changement de majorité. L’ancien président ne quitte d’ailleurs pas l’institution. Il reste conseiller régional et, selon les comptes rendus, conserve un rôle de conseiller spécial sur les fonds européens, les Jeux olympiques d’hiver de 2030 et les Bouches-du-Rhône, tout en exerçant son nouveau mandat de sénateur. La présidence de l’exécutif régional revient désormais pleinement à François de Canson.

Âgé de 61 ans, le nouveau président est un élu divers droite, ancien membre des Républicains. Maire de La Londe-les-Maures depuis 2008 et conseiller régional depuis 2015, il est présenté comme un chef d’entreprise et un élu de terrain. Son élection marque une première géographique : jusqu’ici, la Région avait toujours été dirigée par des élus issus des Bouches-du-Rhône ou des Alpes-Maritimes. Surtout, François de Canson occupait jusqu’alors le portefeuille du développement économique et du tourisme, deux piliers de l’économie régionale. Il arrive donc à la présidence avec une connaissance directe des dossiers économiques. La répartition des délégations au sein de son exécutif et les prochaines décisions budgétaires permettront de mesurer la portée concrète de ce changement.

Signe de l’intérêt porté à la technopole, c’est à Sophia Antipolis que le nouveau président a réservé sa première visite dans les Alpes-Maritimes. Il a été accueilli par Jean Leonetti au pôle Alpha, dédié à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à l’accompagnement des start-ups, et construit avec le soutien financier de la Région. Au programme : la présentation des jeunes entreprises incubées et des échanges sur l’enseignement supérieur et le rayonnement international du site, notamment en vue du prochain congrès mondial de l’IASP, l’association internationale des parcs scientifiques. La CASA a aussi mis en avant son projet de Route des savoirs, qui reliera les quatre pôles universitaires de la technopole. L’objectif est d’”accueillir entre 12 000 et 15 000 étudiants supplémentaires d’ici 10 ans et former les ingénieurs dont la France et l’Europe ont besoin” a souligné le président de la CASA.