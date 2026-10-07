Après Cannes et Grasse, le Salon des communes et des intercommunalités des Alpes-Maritimes s'installe le jeudi 15 octobre, de 8h30 à 17 heures au Centre Expo Congrès de Mandelieu-la-Napoule. Rendez-vous des élus, décideurs publics et fournisseurs de biens et services aux collectivités, cette 9e édition sera placée sous le signe du renouvellement, avec l'accueil des 41 nouveaux maires élus au printemps et l'élection des instances de l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité des Alpes-Maritimes (ADM 06). Son président, Jérôme Viaud, est candidat à sa propre succession à la tête d'une liste qu'il veut "consensuelle, transpartisane" et "au service des 163 maires". Aucune autre liste n'a été déposée à ce stade.

Au programme, visite du salon dans la matinée, tandis que l'après-midi sera consacrée aux Assemblées Générales statutaire et extraordinaire de l’ADM06. Président de l’Association des Maires de France et Maire de Cannes, David Lisnard assurera la conclusion des échanges. Le salon sera aussi l'occasion pour les élus de porter leurs préoccupations. L'ADM 06 suit de près le projet de loi de finances, inquiète d'une baisse du taux de remboursement du FCTVA (Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée), qui pourrait passer de 16,5 % à 11 % et peser sur l'investissement local. Elle réclame également, par la voix de Lionnel Luca, maire de Villeneuve-Loubet, un moratoire de trois ans sur les pénalités liées à la loi SRU, et appelle à un cadre législatif clair pour les polices municipales. Des combats qui ne sont pas nouveaux mais restent plus que jamais d'actualité.