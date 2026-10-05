À l'initiative de l'Institut des Solutions Sud, treize réseaux économiques, professionnels et associatifs se réunissent le 13 octobre au Casino Terrazur pour une soirée de débats et de signatures de partenariats.

Industrie, alimentation, numérique, santé, énergie, mais aussi leadership, transmission et intelligence artificielle : l'Institut des Solutions Sud (IDS Sud) invite dirigeants, experts, jeunes talents et acteurs du territoire à réfléchir à la manière de "construire, ensemble, les souverainetés de demain". Rendez-vous est donné mardi 13 octobre à partir de 18h30 au Casino Terrazur de Cagnes-sur-Mer. Une première table ronde abordera les souverainetés stratégiques, avec un regard ancré dans les réalités de la Côte d'Azur et de la région Sud, tandis qu'une seconde replacera l'humain au cœur des transformations, de la conduite du changement à l'éthique face à l'accélération de l'IA.

La soirée réunit notamment l'ANDRH Côte d'Azur, le CJD Nice, la DCF et la DFCG Côte d'Azur, les FCE Nice Côte d'Azur, French Tech Côte d'Azur, la JCI Nice Côte d'Azur, Les Premières Sud ou encore l'UPE 06. Au-delà des échanges, plusieurs partenariats entre ces réseaux seront signés pour formaliser de nouvelles coopérations, avant un cocktail de clôture.