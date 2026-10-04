Après Marseille mardi, les Rencontres de la Team France Export, 6e édition des Journées de l'international, se tiennent mercredi 7 octobre à Nice. Au programme : plus de 60 experts en rendez-vous gratuits, 70 pays décryptés et la finale régionale des Trophées du MOCI.

Face à des tensions commerciales et à des recompositions géopolitiques qui bouleversent les échanges mondiaux, CCI International Provence-Alpes-Côte d'Azur et Business France réunissent tout l'écosystème régional de l'export pour accompagner les dirigeants de TPE, PME et start-up qui veulent se développer hors des frontières. Après une première journée au Palais de la Bourse de Marseille, l'événement fait étape à Nice le 7 octobre de 9 à 18 heures au palais consulaire (35 bd Carabacel). “Dans un monde en profonde mutation, l'internationalisation n'est pas un repli, mais une formidable opportunité de valoriser l'excellence et l'audace de nos savoir-faire régionaux”, souligne Daniel Margot, président de la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui veut "transformer l'incertitude globale en succès commercial".

Le cœur du dispositif repose sur des entretiens B2B individuels et gratuits avec plus de 60 spécialistes du développement international, par secteur, pays cible ou thématique. Des tables rondes passeront en revue 70 pays des zones Europe, Indopacifique, Proche et Moyen-Orient et Amérique latine. Temps fort annoncé : la participation de la Direction générale du Trésor et de la Direction générale des Douanes, dont les experts feront le point sur les accords de libre-échange actuels et à venir. Bpifrance, les Conseillers du commerce extérieur, l'INPI, la Région Sud, risingSUD et la CCI Nice-Côte d'Azur sont également mobilisés, avec le soutien de plusieurs sponsors, dont le Pôle Alpha Sophia Antipolis.