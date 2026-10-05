En raison des manifestations annoncées, l'université ferme l'ensemble de ses sites. Les cours seront assurés à distance dans la mesure du possible et les personnels placés en télétravail.

Université Côte d'Azur a décidé de fermer tous ses campus ce mardi 6 octobre. L'établissement justifie cette mesure par les mouvements de manifestation prévus ce jour-là, susceptibles selon lui de compromettre la sécurité des biens et des personnes. Les étudiants sont invités à ne pas se déplacer : la continuité pédagogique sera assurée, autant que possible, à distance via les outils numériques, selon les modalités fixées par les équipes enseignantes.

Côté personnels, les activités se poursuivront en télétravail lorsque c'est possible, en lien avec les responsables de services, directions, unités de recherche et composantes. Seuls les agents dont la présence est indispensable à la continuité des activités prioritaires de l'établissement pourront accéder aux campus. A Cannes, la célébration des cinq ans de l’ouverture du Campus Georges Méliès, qui était prévue ce lundi 5 octobre à partir de 17 heures, a du même coup été annulée.