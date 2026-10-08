À l'occasion du World Quantum Cannes Festival (17 et 18 novembre), l'EDHEC Quantum Institute propose une conférence ouverte à tous, sans aucun prérequis scientifique, le mardi 17 novembre de 18h30 à 20h, en salle de conférence 1 du Palais des Festivals de Cannes. Sous le titre "Le quantique ou la richesse du possible. Des mystères du réel aux technologies de demain", Lionel Martellini, directeur fondateur de l'EDHEC Quantum Institute, et Charles Antoine, physicien quantique et maître de conférences à Sorbonne Université, entendent rendre cette science fascinante accessible, vivante et concrète. Ils montreront comment le quantique bouscule notre compréhension de la matière et du réel, et comment il commence déjà à transformer notre rapport au monde à travers les technologies de demain. Organisée en partenariat avec la Ville de Cannes, le Palais des Festivals et des Congrès et le Département des Alpes-Maritimes, la conférence est gratuite, dans la limite des places disponibles.
World Quantum Cannes Festival : une conférence pour comprendre le quantique sans être physicien
Le 17 novembre, l'EDHEC Quantum Institute invite le grand public au Palais des Festivals de Cannes pour une conférence gratuite de Lionel Martellini et Charles Antoine, "Le quantique ou la richesse du possible".