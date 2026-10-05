La Mairie de Cannes muscle son offre de formation aux métiers du yachting. Sa Faculté des Métiers – École Hôtelière, centre de formation d'apprentis municipal, a conclu pour trois ans un partenariat avec EDGE Academy, association créée à l'initiative du dirigeant d'Edge Marine Services, spécialiste cannois et marseillais de la gestion de navires et d'équipages. Objectif : compléter le Certificat de Qualification Professionnelle "Personnel de Bord sur Yacht", certifié par la Fédération des Industries Nautiques, par de nouveaux enseignements sur la vie à bord, le travail en équipage, la communication internationale, les codes du luxe et la préparation à une carrière internationale. Un parcours présenté comme unique en France, dans un secteur largement dominé par les cursus anglo-saxons. "L'objectif est de former des professionnels aux savoir-faire maritimes mais aussi aux exigences du service et de l'hospitalité de luxe", souligne David Lisnard, maire de Cannes.

Le CQP, qui comprend 315 heures d'enseignement et 140 heures de stage à bord, accueille aujourd'hui 12 à 14 stagiaires par an, avec un taux de réussite d'environ 85 %. EDGE Academy prendra en charge une dizaine de candidats supplémentaires, avec l'ambition de porter progressivement la capacité à 24 à 28 personnes formées chaque année, la Faculté des Métiers conservant la formation, l'évaluation et la certification. Un enjeu de taille pour l'Agglomération Cannes Lérins, où le nautisme représente 394 établissements, 761 emplois et 237 millions d'euros de chiffre d'affaires. La Faculté des Métiers forme au total quelque 700 apprentis par an dans une vingtaine de formations, du CAP au BTS, avec un taux d'insertion professionnelle de 88,2 %.