Des voitures d'exception au "Cannes World Car"

Pour les amateurs de belles voitures, une superbe occasion ce samedi 6 juillet de voir des modèles d'exception avec le "Cannes World Car" qui sera installé dans les jardins de l'hôtel Mondrian sur la Croisette. Au programme 34 voitures hors du commun comme une Ferrari F50 estimée à 5 M€, une Pambuffeti (2 M€), la Rolls-Royce de Fantomas ou encore la McLaren personnelle de Lewis Hamilton. C'est une première pour cet événement qui suit "The Millions Tours" qui a eu lieu voilà moins d'un mois au Mondrian également, avec les mêmes organisateurs, Bernard Ambit et Frédéric Ridolfi.

L'événement est gratuit et outre la présentation des voitures, il est prévu un concours pour élire la "plus belle voiture du monde", tandis que des animations vont ponctuer la journée avec un concert de Los Chicos à 15 heures et un défilé de mode mené par Juliette Dubois Couture à 16 heures.