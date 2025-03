Sophia : Wever fête sa première levée de fonds

Une soirée Wever, hier soir au Village by CA de Sophia Antipolis. Pour Thomas Côte, CEO et cofondateur de la startup, c’était l’occasion de fêter la première levée de fonds de la société fondée en 2015, de rappeler le chemin parcouru, de remercier tous les soutiens et d’évoquer les nouvelles étapes en présence de la communauté azuréenne de l’innovation. (Photo DR : l'équipe de Wever avec Thomas Côte).

Le pied à l'étrier du Challenge Jeunes Pousses

Cette levée de fonds de 500 K€, la startup à impact et sa plateforme de mobilité participative l’auront réussi avec Provence Angels (Jean-Christian Samyn, Laurent Briant et Carole Benarroche), plusieurs investisseurs entrepreneurs niçois (Christophe Bernardini et Scoffier Christophe), la plateforme de crowdfunding à impact Sowefund et Région Sud Investissement. Des investissements qui permettront d’accélérer le développement d’un acteur de mobilité qui, jusqu’à présent, a vécu sur son chiffre d’affaires.

L’histoire même de Wever est symbolique, tant elle est attachée à celle de l’écosystème azuréen de l’innovation. Comme Thomas Côte l’a rappelé sur les réseaux sociaux, l’aventure à commencé en 2015 quand, avec son associé Brice Eichwald, il a remporté le Concours startup Challenge Jeunes Pousses de Telecom Valley. Le pied à l’étrier avec une incubation dans ce qui était alors l’incubateur PACA-Est et un voyage qui s’est poursuivi à Nice dans le “Hub de l’innovation”.

Devenir une référence incontournable dans le pilotage des mobilités

“On avance, on prend des coups, on se trompe, on rit, on rit moins, on voyage en France et à l’étranger”, raconte Thomas Côte. “Et en 2018, c’est le déclic. Un pivot réussi grâce à la méthode de Denis Deville et à la pertinence de son outil Néreis. Nous entrons au Village by CA où nous trouvons l’écosystème parfait pour accélérer. Après RATPgroup, Transdev parie sur nous et nous ouvre de nouvelles portes parmi les réseaux de transport en France. Et tout va vite.”

Le prix i-nov en 2021 piloté par l'ADEME vient créditer le programme d’IA comportementale de Wever et renforcer la conviction que l’entreprise tient quelque chose pour faciliter le report modal, l’amélioration du transport et la lutte contre le dérèglement climatique. Mais la vie n’est pas forcément facile pour les startups qui veulent sauver la planète. Comme le montre le baromètre France Invest EY relatif aux CleanTech, elles ont bien du mal à percer et à accélérer, notamment financièrement. Plus de deux ans auront été nécessaires pour construire pas à pas cette première levée de fonds.

Mais grâce à elle, une nouvelle étape s’ouvre. L’entreprise va pouvoir accélérer sa croissance commerciale en France pour passer à l’échelle, renforcer son implantation en Suisse, consolider techniquement la plateforme et sa robustesse pour maintenir un niveau élevé d’efficacité. Un tournant décisif pour Wever, qui a grandi dans le berceau azuréen et aspire maintenant à devenir une référence incontournable dans le pilotage des mobilités et du changement des comportements.