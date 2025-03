Le groupe MILLA (transport automatisé) s’installe à Nice

Leader innovant du transport automatisé, le groupe MILLA, s’installe à Nice. Pour le développement de ses activités digitales, il a fait le choix de la Côte d’Azur, en aménageant un plateau de 400m² à Nice-Saint Isidore, platau qu’il inaugurera le 28 mars prochain. Fort d’une levée de fonds de 15 M€ en juin dernier, MILLA passe à la vitesse supérieure et ambitionne de devenir le leader de la mobilité intelligente dans les cinq ans. (Photo DR : la navette MILLA).

C’est dans cet objectif qu’il a, dans la foulée de sa levée de fonds, racheté en novembre dernier la société Ceccli de Saint-Laurent du Var que lui a cédé Matawan. La scale-up’ex Ubitransport en avait fait l’acquisition en 2020 mais souhaitait quant à elle recentrer ses activités en lien avec sa plateforme SaaS de mobilité.

Constructeur automobile français (ses unités de production et ses bureaux d’études sont situés exclusivement dans l’Hexagone) MILLA est l’acteur numéro 1 du marché européen des navettes autonomes habilitées “niveau 4”. Sa gamme de véhicules électriques et autonomes MILLA LAV (Light Autonomous Vehicule) est capable d’être opérée sur route ouverte avec une vitesse moyenne d’opération de 30 km/h et une vitesse maximale en mode autonome de 50 km/h, sans infrastructure spécifique et sans voie dédiée. Ces véhicules sont déjà en exploitation sur plusieurs territoires (La Rochelle, Vélizy, …). Le groupe produit également des navettes électriques non autonomes.

A Nice, la nouvelle business unit MILLA/ISFM (Intelligent System for mobility) assurera le développement, la maintenance et la commercialisation des systèmes SAEIV Saphir et Sagitter (Systèmes d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageur) de la société Ceccli. L’occasion d’enrichir l’offre de MILLA et de renforcer son engagement à fournir des solutions de mobilité de pointe sur le marché français et international