Monaco, 2ème meilleure destination européenne selon un site spécialisé

Monaco dans le top des “Meilleures destinations européennes 2024" selon le site spécialisé “Europeanbestdestinations.com”. La Principauté est en seconde place d'un classement établi à partir de la consultation et du vote de plus d'un million de voyageurs de 172 pays. Elle n’est devancée que par Marbella en Espagne, mais se trouve devant Malte (3ème), Genève (Suisse), Batumi (Géorgie), Riga (Lettonie), Madère (Portugal), Florence (Italie), Londres (Royaume-Uni) et Reykjavik (Islande). Pour la France, il faut attendre la 11ème place avec Lège-Cap-Ferret (Gironde), puis Porto-Vecchio en Corse du Sud (14ème) et la région viticole de Champagne (15ème place).

“Ce pays à taille humaine reflète l'alliance parfaite entre glamour, culture et détente” écrit Europeanbestdestinations à propos de la destination Monaco. “Réputé pour sa sécurité, il vous surprendra par ses multiples facettes et la richesse de son histoire. Délices gastronomiques, événements culturels et sportifs, vie nocturne exceptionnelle, expériences de shopping, spas choyés... Les rêves les plus éclectiques se réalisent sur ces deux kilomètres carrés”. Sont cités aussi, entre autres, son musée océanographique, son Palais Princier, la mythique place du Casino où se trouvent le Café de Paris et l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, palace emblématique à la renommée mondiale. “Comme dans un rêve…” note le site web.