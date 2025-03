Sophia : la proptech fusée SaaSOffice va s’implanter dans l’ex-Navigator

Spécialisée dans l'édition de logiciels pour optimiser la gestion des espaces de travail, SaaS Office, la nouvelle proptech du Groupe Courtin fondée en début d’année, poursuit son développement fulgurant. Après avoir structuré son équipe de gouvernance, après avoir engagé le recrutement massif d’une centaine de personnes (ingénieurs logiciels, commerciaux…), elle se trouve des locaux pour s’installer. Elle annonce ainsi prendre à bail plus de 2.700m2 sur Ecoryzon, un programme immobilier écoresponsable développé Courtin Promotion (on reste dans le groupe), au cœur de Sophia Antipolis, première technopole d’Europe. (Photo DR : le programme Ecoryzon, dans l'ex Navigator entièrement rénové).

Ecoryzon, l’ex-Navigator, est un complexe immobilier de bureaux aux prestations prime, situé sur un site historique de Sophia Antipolis. Il se trouve à un emplacement clé, à l’une des entrées principales de la technopole. Ce programme de plus de 5.700m2 est le fruit d'une réhabilitation complète. Entièrement entouré de pins et avec une vue dominante sur la technopole, il offre un environnement de travail dynamique et inspirant.

“Ce déménagement reflète la stratégie de croissance ambitieuse de la proptech et son engagement à fournir des solutions de pointe, aussi bien pour ses talents, que pour ses clients” a souligné Christophe Courtin, le président de la maison-mère.