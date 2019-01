Sophia Antipolis : le programme des festivités du cinquantenaire

Ouverture des festivités le 1er mars avec la constitution d'un logo humain à plusieurs milliers de Sophipolitains au stade des Bouillides. Suivront au fil de l'année, la labellisation 3IA en avril, l'exposition #BeSophia avec grand débat sur la disruption des technologies en juin, l'inauguration bus-tram, un Village des sciences 50 ans de technopole en octobre, la 2e édition SophI.A Summit en novembre pour finir en décembre sur l'enfouissement d’une capsule temporelle.

L'une des bonnes choses aujourd'hui, pour Jean Leonetti, le patron de la CASA (Communauté d'Agglomération Sophia Antipolois), c'est que plus personne ne lui pose de questions sur un quelconque déclin, vieillissement de la technopole et sur ce qu'il comptait faire pour la relance. A cinquante ans, Sophia Antipolis affiche une santé que beaucoup de territoires pourraient lui envier : 2.500 entreprises qui totalisent un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros soit l’équivalent du chiffre d’affaires du tourisme de l’ensemble de la Côte d’Azur, 38.000 emplois et surtout une croissance nette de 1.000 emplois par an. Un succès.

Et cette belle croissance devrait se poursuivre. Plusieurs signes le laissent présager. Les chiffres de l'immobilier de bureaux en 2018 ont pulvérisé les records avec plus de 40.000 m2 de transactions dans l'année (de 20 à 25.000 habituellement). Plusieurs grands projets sont en cours de déploiements comme celui de l'IDEX pour l'université, de l'Institut Interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle dont Sophia a été l'un des quatre attributaires nationaux, du pôle automotive, du futur bâtiment emblématique Ecotone avec Jean Nouvel et Xavier Niel.

Les festivités du 50ème anniversaire, présentées en début de semaine lors d'une conférence de presse au Business Pôle, viendront aussi rappeler tout au long de l'année que Sophia continue de s'affirmer comme un territoire pionnier de l’innovation en France et à l’étranger. Pas de festivités pharaoniques, mais une successions d'événements, conférences, expositions, inaugurations dont une bonne part traditionnels, pour donner l'occasion de montrer que Sophia continue d'attirer investisseurs, talents et étudiants étrangers, qu'il a su créer et animer un écosystème complexe de recherches, d’innovations (avec plusieurs centres de R&D implantés tels Orange, Bayer, Air France ou Amadeus) et d’entrepreneuriat à fort développement.

Les principaux temps forts du cinquantenaire

Les différents événements et manifestations qui émailleront l'année anniversaire ont d'ailleurs été montés avec l'ensemble de l'écosystème sophipolitain et tous ses acteurs venant des mondes associatifs, académiques, entrepreneurial, ou institutionnels. En voici les grands rendez-vous.

1er mars : le Logo humain. Ce sera l’ouverture officielle de la célébration des 50 ans de Sophia Antipolis à travers la participation de tous les acteurs de Sophia-Antipolis (habitants, étudiants, salariés…) de manière ludique et tout en vivant une expérience exceptionnelle et inédite. Au Stade des Bouillides (Valbonne) la cérémonie d'ouverture comprendra la création d’un logo humain des 50 ans de Sophia-Antipolis. Plus d'un millier de participants sont attendus. S'inscrire sur le nouveau site de Sophia : Sophia-antipolis.fr

Sophia Antipolis pour ses 50 ans s'est doté d'une nouvelle identité visuelle et d'un nouveau site Web (sophia-antipolis.fr). Déjà en ligne, le site institutionnel de la technopole (en français uniquement pour l'instant) devrait s'étoffer et être présenté dans sa version opérationnelle le 13 juin, lors de l'événement emblématique de l'anniversaire.

Jean Leonetti, président de la CASA présente le programme des festivités du cinquantenaire en présence d'Alexandre Follot, directeur du Symisa. Une présentation qui s'est faite au Business Pole, devant les représentants de l'écosystème.