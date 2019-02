Sophia : "To be or not to be an entrepreneur ?"

"To be or not to be an entrepreneur ?" : c'est une question shakespearienne à laquelle répondra Sophie Monteil-Zaffagni chargée de projets à l'incubateur PACA-Est à l'occasion d'un rendez-vous C@fé ADSTIC, l'association des Doctorants du Campus STIC de Sophia Antipolis. Cette conférence gratuite, ouverte à tous, aura lieu demain vendredi 15 février à 13 heures au Learning Center du campus SophiaTech (bâtiment Forum, niveau -1). Sur ce thème, Sophie Monteil-Zaffagni parlera d'entrepreneuriat, de créations d' entreprises innovantes, et des solutions d’accompagnement en France. L'exposé sera fait en anglais.