Aéroport : un nombre record de long-courriers au programme Eté 2024

Pas moins de 20 nouveautés, dont 18 lancements et 2 annualisations de lignes, 122 destinations, 45 pays reliés en direct et un nombre record de 13 long-courriers : c’est ce que l’on peut retenir du programme Eté 2024 que vient de dévoiler l’aéroport Nice Côte d’Azur. Un réseau de destination notamment à l’international qui est supérieur à celui de 2019, l’année de référence avant Covid qui affichait 120 destinations vers 44 pays et 5 long-courriers. Supérieur aussi au programme Eté 2023 (111 destinations dont 91 à l’international sur 42 pays et 10 long-courriers). (Photo WTM : A328 d'Emirates a repris ses Nice-Dubaï quotidien début avril).

Douze nouvelles destinations cet été

Si beaucoup de lignes opérées cet été l’étaient déjà l’été dernier et se trouvent maintenues en raison de leur pertinence, notamment pour les axes transversaux en France ou pour les grandes destinations européennes, la nouvelle saison offre 20 nouveautés dont 12 nouvelles destinations souligne l’aéroport :

Agadir (easyJet)

Aalborg (Norwegian)

Abu Dhabi (Etihad Airways)

Alicante (easyJet)

Céphalonie (easyJet)

Faro (Transavia France)

La Valette (easyJet)

Nuremberg (EuroWings)

Philadelphie (American Airlines)

Rabat (easyJet)

Tenerife (easyJet)

Erevan (FlyOne)

Ce programme comporte également 2 annualisations de lignes (Rabat et Ténérife, avec easyJet) et l’ouverture à 2 nouveaux pays (l’Arménie et Malte).

Treize long-courriers sur l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient

Mais ce qui est la spécificité du réseau de l’aéroport de Nice, qui dessert un territoire aussi enclavé que rayonnant à l'international, c'est la multiplicité des longs-courriers. Elle en compte pour cet été un nombre record avec des des connexions directes vers l’Amérique du Nord et les pays du Golfe.

Sont ainsi proposées 13 lignes long-courriers :

Air Canada vers Montréal ;

Air Transat vers Montréal ;

American Airlines vers Philadelphie (nouveauté) ;

Delta Airlines vers Atlanta et New-York JFK ;

La Compagnie vers Newark ;

United Airlines vers Newark ;

Saudia vers Riyad ;

Gulf Air, vers Bahreïn ;

Etihad Airways, vers Abu Dhabi (nouveauté) ;

Emirates, vers Dubaï ;

Kuwait Airways, vers Koweït ;

Qatar Airways, vers Doha.

La croissance continue de notre réseau en provenance ou à destination de l’Amérique du Nord et des pays du Golfe est une excellente nouvelle pour les Azuréens et pour notre territoire. Ces long-courriers jouent un rôle majeur dans notre désenclavement et représentent de nombreuses opportunités pour les entreprises de toute la Riviera, du Var à la Ligurie. Par ailleurs, ce sont des lignes directes, donc plus rapides, plus courtes et moins émissives », explique Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur.

Et la Chine ?

Reste une destination qui n’a pas été reprise depuis la crise Covid : la Chine. Ouverte en août 2019 par Air China, la ligne saisonnière Nice-Pékin n’a pas pu reprendre en avril 2020 pour cause de crise sanitaire tandis qu’un moment envisagée, l’ouverture de liaisons Nice-Shanghai par Shanghai Airlines et Nice-Canton n’ont plus été au programme. Aujourd’hui, la crise sanitaire passée, c’est la guerre en Ukraine qui perturbe les liaisons aériennes France Chine avec la fermeture de l’espace aérien de la Russie aux compagnies françaises et européennes.