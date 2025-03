Christian Estrosi : l’hôtellerie de luxe, solution au “surtourisme”

L’hôtellerie de luxe pour lutter contre le “surtourisme” : c’est la solution qu’a avancée Christian Estrosi, devant les micros de France 3 Côte d’Azur. Pour le président de la Métropole, la stratégie est d’orienter davantage l’offre d'accueil vers le haut de gamme. Cette montée vers l’hôtellerie de luxe a déjà été largement engagée sur la Côte d’Azur. Ainsi, dans la lignée d’une demande en fort rattrapage après la période Covid, l'offre hôtelière 4-5* sur le territoire a augmenté de près de 10% dans la seule année 2023. Pour la première fois, elle dépasse les 50% de l’offre hôtelière totale de la Côte a relevé l’Observatoire du Tourisme azuréen.

Et Nice va accélérer cette année dans ce sens. Avant la fin de l'année, ce sont quelque 1.200 chambres haut de gamme qui vont ouvrir. Pour Christian Estrosi, cette dynamique vers le haut de gamme représente à la fois un moyen de proposer des emplois plus qualitatifs à ses administrés et de lutter contre le "surtourisme".