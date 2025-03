Européennes 2024 : la nouvelle donne politique azuréenne pour les Législatives ?

Difficile de dire que le score record du RN hier, aux élections européennes, était une surprise. Les résultats finaux publiés ce matin sont proches de ceux que nous dessinaient les sondages : 31,36 % à Jordan Bardellla (RN) et 5,5% à Marion Maréchal (Reconquête), 14,6% à Valérie Hayer (Renaissance) et 13,8% à Raphaël Glucksmann (PS). La surprise, évidemment, ce “coup de tonnerre” dont tout le monde parle aujourd’hui est venu de la réponse du président de la République Emmanuel Macron dans la dissolution de l’Assemblée nationale avec de nouvelles élections législatives rapides (1er tour le 30 juin et 2ème tour le 7 juillet). Nous repartons ainsi aux urnes tout de go.

Déjà trois députés RN dans les Alpes-Maritimes

Nul doute que, sur la Côte d’Azur comme partout ailleurs en France, les partis politiques, les députés sortants et les futurs candidats, scruteront les résultats locaux de ces Européennes. Pour LR, qui avait tenu son principal fief français dans les Alpes-Maritimes (le fameux “Sarkozy land”) la décrue avait déjà été sérieuse en 2022 avec sur les 9 députés azuréens trois représentants du RN (Lionel Tivoli, 2ème circonscription ; Alexandra Masson, 4ème et Bryan Masson, 6ème) et un député, Philippe Pradal (3ème) passé sous le drapeau Horizons, le parti d’Edouard Philippe et de Christian Estrosi.

46,87% pour l'extrême-droite dans le département

Dans les Alpes-Maritimes, pour ces Européennes 2024, Jordan Bardella a fait la course en tête encore plus largement qu'au national (37,73%) et distance encore plus nettement, Valérie Hayer (12,99%) et Rafaël Glucksmann (9,49%) carrément talonné par Marion Maréchal de Reconquête (9,14%). L’extrême-droite (RN et Reconquête) cumulent ainsi 46,87% des votes ! Pas loin de la moitié ! Dans le département du président LR Eric Ciotti, François Bellamy fait tout juste un peu mieux qu'au national mais ne perce pas vraiment. Il se trouve en 5ème position avec 8,67% des suffrages, pas très loin de Manon Aubry (La France Insoumise) à 7,94%.

59,07% pour Jordan Bardella à Blausasc

Nice-Matin souligne d’ailleurs "un bon résultat pour la liste LFI et un mauvais score pour Les Républicains dans un département qui compte encore de nombreux élus LR ou apparentés". Plus dans le détail, le quotidien note des "pointes" RN dans la couronne niçoise (59,07% à Blausasc) ou sur le littoral (47,03% à Saint-Laurent du Var, 45,22% à Menton, 41,46% à Cagnes-sur-mer, 36,20% à Cannes…).

Ces "scores" des Européennes 2024 se traduiront-ils dans les toutes prochaines Législatives ? La question est posée.