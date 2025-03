Mandelieu : les Vignerons Indépendants tiennent salon

Ils se présentent comme créateurs de tendances & vins d’auteurs et animeront du 19 au 21 avril le Salon des Vins des Vignerons Indépendants au Centre Expo Congrès de Mandelieu. L’occasion pour les amateurs de rencontrer en direct plus de 70 vignerons “auteurs” de 350 vins. Ce salon propose également de nombreuses expériences avec des dégustations thématiques gratuites et des initiations. Alors que la crise traverse les vignobles dans la Vallée du Rhône, en Provence ou à Bordeaux (arrachage des vignes, baisse de la consommation en France) le modèle Vigneron Indépendant veut montrer qu’il tient bon, se rajeunit, se féminise et se “verdise” avec 85% des Vignerons Indépendants désormais engagés dans des démarches environnementales, et près de la moitié d'entre eux déjà certifiés bio,

Entrée 6€ (tarif réduit 3€)

Horaires 19 avril : 14h00 à 20h00 ; 20 avril : 10h00 à 19h00 ; 21 avril : 10h00 à 18h00