Nice : une journée ”immersive learning”, le nouvel apprentissage

L'immersive learning, ou apprentissage immersif, est une méthode d'enseignement qui utilise des technologies avancées, comme la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), la réalité mixte (MR) et parfois des simulations interactives, pour créer des expériences d'apprentissage hautement engagées et interactives. Les apprenants sont ainsi plongés dans des situations où ils peuvent pratiquer des compétences, explorer des concepts ou comprendre des processus. Une façon nouvelle et efficace pour l'apprentissage qui est au coeur de la “Journée Immersive Learning”, le 3 avril prochain de 10 à 16 heures au Campus Sud des Métiers.

Co-organisée par EducAzur, France Immersive Learning (FIL) et le Campus Sud des métiers de la CCINCA, cette journée a pour objectif de mettre en lumière l'écosystème de la région sur l’immersive learning et de créer des opportunités en réunissant des participants de divers horizons (formation, recherche, innovation) afin de discuter de l'intérêt ou non de ces technologies pour améliorer l'apprentissage, allant au-delà du simple buzzword "métavers".

Le programme est particulièrement riche avec la présence de nombreux intervenant de l’écosystème azuréen. A noter en particulier, une table ronde réunissant des participants du territoire (recherche, formation, CHU) issus d’EducAzur, ainsi que des entreprises, startups et Grand Groupe (Alstom) membres de FIL. Ils débattront autour de 3 questions :

Conception des expériences : démarche et méthodologie ?

Quels impacts et bénéfices pour les apprenants ?

Quel accompagnement pour les enseignants et les utilisateurs ?

Dans l'après midi, il est prévu 12 démos et ateliers avec beaucoup d’entreprises de la Région et d'ailleurs, et aussi d’Inria et d'Université Côte d’Azur (XR2C2).