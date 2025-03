Sophia : double anniversaire chez Axians

C’est un double anniversaire qui a été fêté hier à Sophia Antipolis au Centrium dans les locaux d’Axians : le premier anniversaire de l’entité Monaco Nice d’Axians et le vingtième anniversaire d’Allyans, son centre de formation racheté en 2020. Filiale IT de Vinci Energies spécialisée dans la transformation numérique des grandes entreprises, Axians était déjà présent dans la technopole depuis 2008. Mais avec une surface et des ambitions plus limitées et sous une autre entité, la société était alors rattachée à Marseille. (Photo WTM : Pierre Brancato, chef d'entreprises Axians Nice Monaco).

Installée initialement dans la zone des Trois Moulins avec 4 personnes, il a été décidé de déménager pour des locaux plus grands, plus représentatifs et situés au coeur de Sophia Antipolis. Le choix a été porté sur Centrium et Axians a pu emménager en avril 2023, dès l’ouverture de ce nouveau programme immobilier. Elle a opté pour un plateau de 500 m2, assez spacieux pour grandir. Une croissance qui a déjà bien commencé. “Nous sommes passés de 4 en 2023 à 10 personnes aujourd’hui, auxquelles s’ajoutent trois collaborateurs d’Allyans pour la formation”, explique Pierre Brancato, chef d’entreprise Axians Nice Monaco. "Nous comptons finir l’année à 15 et approcher d’une trentaine de personnes dans les trois ans.”

“La nouvelle entité, qui rend autonome le site sophipolitain sur le territoire Nice-Monaco, a été créée le 1er janvier 2024. Elle suit le concept d’Axians : assurer un maillage le plus fin possible sur le territoire français afin de garder une proximité maximum avec le client. Nous connaissons une forte croissance de l’ordre de 20% par an. L’ensemble Marseille Monaco-Nice devenait trop gros et il a été aussi séquencé.”

“A partir de la technopole, nous travaillons avec l’ensemble des entreprises du secteur public et privé azuréen et monégasque (hôpitaux, collectivités territoriales, grands comptes …). Le tout pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 7 M€ annuel que nous voulons monter à 15 M€ en 2026 (sans compter le CA de la branche formation).” Un maillon fort pour Axians qui, de son côté, affiche pour la France 4.500 personnes et un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros.