18ème Challenge Jeunes Pousses : les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions sont ouvertes pour la 18ème édition du Challenge Jeunes Pousses ! Organisé par Telecom Valley, ce concours d'entrepreneuriat étudiant (Licence Professionnelle, Master, Doctorat et jeunes diplômés disposant du statut national Etudiants-Entrepreneur), rassemble des équipes pluridisciplinaires dans le but de créer des projets d’innovation technologique, sociale ou touristique pendant 6 mois. Un "serious game" grandeur nature qui permet aux étudiants d'aborder toutes les données de la création d'entreprise et pour une part des lauréats de lancer carrément leur start-up.

Cette année le concours se renouvelle! La journée de création des équipes se fera en soirée à Sophia-Antipolis, le 10 octobre de 17 à 22 heures au Ciro italian Caffee, place Bermond à Valbonne. Pas de pitchs devant le public cette fois. Les porteurs de projet doivent préparer une vidéo d’une minute à diffuser lors de cette soirée de lancement.

Les étudiants peuvent s’inscrire avec ou sans idée de projet innovant, en équipe ou en individuel, avec la possibilité de compléter ou d’intégrer une équipe lors de la première journée du concours consacrée à la création des équipes. Prochaines étapes : quarts de finale en novembre; demi-finale en janvier et finale en mars.