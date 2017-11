5ème Monaco Business : le rendez-vous des entreprises monégasques

La 5° édition du MB, le Monaco Business, a lieu aujourd'hui, mardi 14 novembre de 9h30 à 19 heures dans la Principauté, à l'Auditorium Rainier III sur le thème "Regarder l’avenir, ensemble". Entrée gratuite. Ce salon des entrepreneurs monégasques annonce 50 exposants sur 1.000 m2 et un programme comprenant deux conférences Business Succes Story et trois tables rondes sur des thèmes comme "Comment l'Intelligence Artificielle va révolutionner notre travail au quotidien", "Réussir la révolution e-Santé", "Economie monégasque et MonacoTech, l'incubateur d'entreprise" ou encore "Comment s'implanter à Monaco". A l'occasion de ce salon, la JCE Monaco dévoilera les lauréats de son Trophée de la création d'entreprise.