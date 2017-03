Antibes : la Journée Emploi-Tourisme s'installe à l'AzurArena

Changement de décor cette année pour la Journée Emploi Tourisme d'Antibes avec les professionnels du yachting, de l’hôtellerie-restauration et du commerce : la 7ème édition, jeudi 9 mars de 9 à 14 heures, s'installera à l’Azurarena, dans la zone des 3 Moulins à Sophia Antipolis. Entrée libre. Organisée par l’agence Pôle emploi d’Antibes, l’UMIH et la ville d’Antibes-Juan-Les-Pins, elle permet de rencontrer dans un même endroit les entreprises qui embauchent dans le tourisme, des secteurs porteurs dans le territoire. Ainsi, 70 entreprises et établissements prestigieux tels que l’Eden Roc, Les Belles Rives, Marineland, la Siesta, Monaco équipage, Marinescence ou Xerox seront à la recherche de leurs futurs collaborateurs.

Au total, ce forum propose plus de trois cents offres d’emploi avec des profils très divers : serveur, chef de rang, vendeur, mécanicien de plaisance, steward, caissier… Les conseillers Pôle emploi se mobilisent en amont et le jour du forum de recrutement pour préparer au mieux les candidats notamment grâce aux ateliers "5 minutes pour convaincre" et "testez votre anglais qui permettent de se préparer et de se mettre en condition.

Le village numérique

Composé de trois espaces animés par les conseillers Pôle emploi, il permet aux visiteurs de construire leur parcours vers l’emploi en utilisant toute la richesse des différents services web et mobiles.