Arrivée de Paris-Nice : la ville au rythme du vélo ce week-end

Nice va vivre au rythme du vélo pour tout le week-end à partir d'aujourd'hui vendredi. Au programme bien entendu l’arrivée de la 75e édition de Paris-Nice, une course historique (Nice est à l'arrivée de la "course du soleil" depuis 1933) et un des grands classiques français. Mais également la deuxième édition de Paris-Nice Challenge, une rando-sportive qui empruntera samedi les mêmes routes que les professionnels le dimanche. Il sera possible également de découvrir les animations installées Place Masséna. Avec la présence des partenaires de la course et des équipes professionnelles elles-mêmes au coeur de ce village, le vélo sera à la fête!

Aujourd'hui, le village "animations vélo" est ouvert sur la Place Masséna à partir de 14 heures. Au programme tout au long du week-end, des animations, des shows de vélo de route freestyle & VTT Trial, un espace Vélos rigolos de 300 m2 mais aussi de nombreux lots à gagner.

Samedi, c’est au tour des cyclistes amateurs d’être mis sur le devant de la scène avec la rando-sportive Paris-Nice Challenge, qui rassemblera plus de 1200 participants. Afin d’être accessible au plus grand nombre, Paris-Nice Challenge proposera deux parcours, un de 110 km et un second tracé, plus court (80 km) traversant des paysages tous aussi sublimes. A l’arrivée, les cyclistes pourront suivre, avec le public présent également au village, la fin de l’étape reine de la course des pros, sur un écran géant.

Samedi et dimanche, les spectateurs pourront applaudir les coureurs professionnels avant qu’ils ne prennent le départ des deux dernières étapes de Paris-Nice. Pendant ces 2 jours, l’écran géant permettra aux spectateurs de suivre l’intégralité de la course pro au sein du village. De nombreuses animations seront au programme également, avec la présence du paddock équipes, qui permettra aux spectateurs de pouvoir s’approcher au plus près des champions et de vivre de l’intérieur leur préparation avant le départ. Aux alentours de 16h40 ils pourront vivre également l’arrivée de la 75e édition de Paris-Nice, sur le Quai des Etats-Unis

Le programme détaillé

Vendredi 10 mars :

Horaires d’ouverture du village : 14h – 19h

Inauguration du Village : 14h

Samedi 11 mars :

Horaires d’ouverture du village : 9h – 19h

Fin de retrait des dossards pour la rando-sportive : 8h – 10h15

Départ de Paris Nice Challenge : 9h – 10h45

Podium Signature Paris-Nice : 11h05 -12h05

Départ de la 7e étape de Paris-Nice: 12h15

Arrivées de la rando-sportive : entre 12h30 et 17h

Retransmission de l’étape 7 de Paris-Nice sur écran géant : entre 16h15 et 17h45

Dimanche 12 mars :