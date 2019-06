Automobile : le véhicule du futur selon Novares et sa Nova Car #2

Ex-Mecaplast, qui fut l'une des belles entreprises industrielles de Monaco, le groupe Novares a pris le chemin de l'innovation automobile. Il présente aujourd'hui à Paris sa Nova Car #2, son laboratoire d'open Innovation, qui porte 25 innovations pour le véhicule du futur avec de nouvelles interfaces ultra-intuitives, un système de propulsion optimal et une communication avancée entre les passagers.

Ex-Mecaplast, l'équipementier automobile créé à Monaco par Charles Manni il y a 72 ans, le groupe Novares qui n'a plus guère d'attache avec la Principauté, a pris le chemin de l'innovation. Il entend désormais surfer sur le développement des surfaces tactiles à bord des voitures et sur l'appétit pour les pièces et composants en plastique afin de réduire le poids des véhicules électriques et hybrides. C'est un concentré de ces innovations pour le véhicule du futur qu'il présente aujourd'hui à Paris avec la Nova Car #2, son laboratoire d’open innovation.

Déjà avec la Nova Car #1 qui avait fait le tour du monde en 2018, Novares avait présenté 16 innovations en partenariat avec 4 startups et initié une collaboration avec les principaux constructeurs automobiles mondiaux. Pour la Nova Car #2 et ses 25 innovations, le groupe s'est associé à 10 start-ups et entreprises innovantes, dont les quatre sociétés dans lesquelles il a investi via le Novares Venture Capital, mais également avec le CEA Tech, Daikin, TG0 et Boarding Ring.

Les innovations les plus marquante de la Nova Car #2

Parmi les innovations les plus marquantes présentées dans la Nova Car #2, comptent Flexview Max, un écran géant 3D courbé et tactile avec retour haptique, parfaitement intégré dans le design du cockpit et doté d'une interface utilisateur avancée, Scroll'N Feel, qui offre plusieurs fonctions tactiles avec un seul bouton intelligent – deux innovations qui permettent au conducteur de ne pas quitter la route des yeux.

A noter également Smart Breeze, un dispositif de flux d'air invisible et intelligent qui s'adapte automatiquement à chaque passager, Squeeze, une commande de porte avec reconnaissance gestuelle, My Travel Therapy, un dispositif de prévention du mal des transports ou encore Drop In Car, un point de livraison dans la voiture pour les derniers kilomètres des livraisons. Une sélection d’innovations complémentaire est spécifiquement conçue pour l'optimisation du groupe motopropulseur, comme les composants de moteurs électriques pour les véhicules électriques.

Directeur général de Novares, Pierre Boulet s'est déclaré très fier de "la Nova Car #2 avec ses 25 innovations qui anticipent les évolutions de l’automobile, de nouvelles interfaces ultra-intuitives, un système de propulsion optimal et une communication avancée entre les passagers, le véhicule et son environnement pour des expériences utilisateurs uniques qui intégreront les véhicules de demain".

Quant à la présence de l'ex-Mecaplast à Monaco, elle risque de disparaitre prochainement, le groupe ayant annoncé en avril la cessation progressive d'activité de Foreplast, l'usine de Fontvieille spécialisée dans l'injection de pièces plastique pour l'industrie automobile et dans laquelle travaillent une soixantaine de salariés.