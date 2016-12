Basket : dur début de saison pour les Sharks qui reçoivent Limoges

Une première partie de saison difficile pour les Sharks d'Antibes qui, après un bon départ, ont enchaîné les défaites et semblent avoir du mal à remonter la pente. En attendant le dernier match de 2016, demain mercredi 21 décembre à 20h30 à l'AzurArena d'Antibes, leur défaite samedi face à Gravelines-Dunkerque les laisse en bas de classement, à l'avant-dernière place (celle des reléguables). Avec juste 4 victoires sur 13 matches, ils sont au coude à coude avec Dijon et ne devancent plus que Nancy (2 victoires seulement).

Limoges CSP qu'ils recoivent demain ne sera pas un adversaire facile. Double champion de France en 2014 et 2015, ce club a connu un début de saison en demi-teinte (6 victoires pour 7 défaites et un classement en 10ème position). Mais il garde des ressources et se rendra à Antibes avec l’espoir de relancer sa course avant la trêve des confiseurs. Quant aux Sharks, qui n'ont plus gagné sur leur parquet depuis le 14 octobre dernier, ils auront à cœur de retrouver devant leur public la clé des victoires à domicile. Go Sharks!