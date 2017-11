Bootstrap, StartUpKafé : SKEMA Venture se déploie à Sophia

Nouveau dispositif global d’incubation-accélération des projets de startups, SKEMA Venture se déploie sur Sophia et sur les autres campus de l'école. Après un premier StartUpKafé en octobre, s'ouvre aujourd'hui un Bootstrap. Au programme de cet événement dédié aux étudiants porteurs de projets naissants de création d’entreprise, deux journées de présentation de projets, de coaching, de regards croisés et d'aide à la réalisation de business models.

Nouveau dispositif global d’incubation-accélération des projets de startups, SKEMA Venture se déploie à Sophia Antipolis comme par ailleurs sur les autres campus de l’école. Sous la houlette de Philippe Chéreau, directeur de SKEMA Ventures et de Nicolas Servel, responsable de la Venture Factory, il met en jeu des équipes de coaching (faculté, experts locaux, alumni, service étudiant peer-to-peer), une plateforme centrale pour regrouper les projets, les évaluer, les suivre ainsi qu'un réseau de partenaires pour l’hébergement et l’incubation, le travail en réseau, la recherche de fonds. Enfin, des événements réguliers comme ces bootstraps et Startup Kafés sont destinés à booster les projets étudiants.

La deuxième marche du processus

Dans cette ligne, un premier StartUpKafé avait réuni le 17 octobre plus de 18 porteurs de projets sur le campus de Sophia. Deuxième étape aujourd'hui, SKEMA Business School ouvre à partir de 14 heures un bootstrap, événement dédié aux étudiants porteurs de projets naissants de création d’entreprise. Porte d’entrée, véritable sas d’identification et de sélection de porteurs de projets susceptibles d’intégrer l’inKubateur de l’école, il se déroulera également sur le campus SKEMA de Sophia.

C'est la deuxième marche du processus mis en place pour donner aux étudiants des apports méthodologiques indispensables tout en leur permettant de bénéficier de retours de professionnels. Du lundi 13 novembre 14 heures au mercredi 15 novembre 14 heures, en partenariat avec l’incubateur Paca Est, ces deux journées de "Bootstrap" ouvertes à tous les étudiants de SKEMA Business School et de l’UCA (Université Côte d'Azur) seront dédiées à la présentation des projets, à du coaching, des regards croisés et une aide à la réalisation de business models.

Business model, pitchs et retours de professionnels

Un programme dense qui est mené avec l’encadrement de professeurs en entrepreneuriat de SKEMA, de l’UNICE et de l’incubateur PACA EST. Des alumni de l’école rejoindront les formateurs pour apporter conseils et expérience aux jeunes étudiants. Le coaching mettra l'accent sur la construction itérative des différentes étapes du business model, complétées de pitchs quotidiens et des retours de professionnels et des autres participants. L'apprentissage favorisera la fertilisation croisée entre les participants. Les témoignages d’entrepreneurs apporteront l'échange d'expériences sur le parcours entrepreneurial.

Mercredi 15 novembre, les étudiants feront leurs derniers pitchs devant les membres du jury (Michel Bernasconi de SKEMA, Laurent Masson de l’IPE, Florent Genoux de BPI, Marie-Christine Vidal de PFactory, Christian Gasquez du CEEI Nice Metrople, Anabelle Itasse Réseau Entreprendre CA, Jean-François Richardoz, VillageByCA, …).

L'objectif des deux jours ? Faire en sorte que les participants repartent avec une meilleure définition de leurs projets, qu'ils soient en capacité de mieux les présenter et conscients des points majeurs de progression. De façon très concrète, ces deux jours de formation doivent permettre de comprendre les déterminants clés de la mentalité de l'entrepreneur, d'utiliser les méthodes de construction d’un business model et de pitcher devant des professionnels afin de fournir une compréhension claire, courte et précise de leur proposition de valeur et de leur business model. Un superbe initiation aux chemins de l'entrepreneuriat.