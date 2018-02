Bus-tram Antibes-Sophia : le point sur l'avancement des travaux

Pour permettre au Bus-tram de circuler, dès fin 2019, de la gare routière de Valbonne Sophia Antipolis jusqu’au centre-ville d’Antibes plusieurs chantiers sont menés en parallèle sur différents secteurs de son itinéraire. Un point sera fait lundi sur l'avancement des travaux à l'occasion d'une visite de chantier des élus de la CASA qui s'intéressera tout particulièrement au tronçon Azurarena-campus Sophi@Tech.

Où en est le chantier du bus-tram, le futur cordon ombilical entre Antibes et Sophia ? Réponse lundi avec une visite de chantier programmée par la CASA (Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis). Menée avec le maire, Jean Leonetti, elle donnera l'occasion de présenter l’état d’avancement des travaux notamment entre l’Azurarena et le campus Sophi@Tech. C'est l'un des nombreux chantiers, menés en parallèle sur différents secteurs de son itinéraire pour permettre au Bus-tram de circuler, dès fin 2019, de la gare routière de Valbonne Sophia Antipolis jusqu’au centre-ville d’Antibes. Des chantiers menés entre autres au nord de l’autoroute A8, dans la continuité des travaux déjà réalisés au niveau du secteur des Trois Moulins.

Secteur Saint-Philippe à Biot : début des travaux de la plate-forme du Bus-tram en mars

Dans le secteur de Saint-Philippe à Biot, une nouvelle voie de circulation routière a été mise en service le 20 octobre 2017 dans le sens ouest-est entre les giratoires du Golf et de Saint-Philippe, afin d’entreprendre, dès le mois de mars prochain, les travaux d’aménagement de la plate-forme du Bus-tram sur l’ancienne portion de RD504, sans que cela n’occasionne de gêne pour les automobilistes.

Zone des Cistes : trois phases en cours

Dans la zone des Cistes à Antibes, les travaux ont démarré à l’automne 2017. Ils sont phasés dans le temps en vue de respecter l’engagement majeur de la CASA de maintenir les accès riverains et entreprises pendant toute la durée du chantier.

Phase 1 : Réalisation de la voie nouvelle des Alisiers prolongée, à double sens pendant les travaux

Phase 2 : Réalisation des travaux du Bus-tram, rue des Cistes

Phase 3 : Finalisation de la rue des Alisiers prolongée, avec mise en sens unique et réalisation d’une voie mixte vélo + piétons

Outre la réalisation de la plateforme du Bus-tram, les réseaux enterrés sont renouvelés et la rue des Aliziers est prolongée pour former une boucle sur la route des Cistes élargie.

Secteur de la Valmasque : un pont de 70 m pour traverser le cours d'eau

Dans le secteur de la Valmasque, entre Saint-Philippe et Les Cistes, les terrassements de la future voie du Bus-tram ont démarré en novembre 2017 et s’achèveront à la fin du mois de février. Pour limiter l’impact écologique des travaux ainsi que les défrichements, la piste créée sera utilisée par les engins de chantier nécessaires à la construction du pont traversant la Valmasque, dont les travaux qui démarrent dans les jours prochains, se poursuivront jusqu’en 2019.

Cet ouvrage, de 70 mètres de long, est conçu pour se fondre dans le milieu environnant et préserver le fonctionnement naturel du cours d’eau. Ainsi, aucune de ses deux piles ne sera implantée dans le lit des plus hautes eaux de la Valmasque. Dans ce secteur sensible, explique la CASA, une attention toute particulière est portée à l’environnement : respect du milieu naturel, délimitation des zones écologiques sensibles (zones humides par exemple), traitement des eaux de chantier, création de 2 bassins de rétention des eaux pluviales, etc.

Azurarena-campus Sophi@Tech en moins de 3 mn à l'automne 2019

À l’issue de ces travaux, à l’automne 2019, le Bus-tram devrait relier, sur ses 1.600 m de voie dédiée, la salle omnisports Azurarena et le campus Sophi@Tech de Biot en moins de 3 minutes. Quant aux cheminements piétons et cyclables réalisés, ils permettront aux plus courageux (dans le sens de la sportivité) de réaliser le même trajet à pied ou en vélo, en toute sécurité.

Par ailleurs, la CASA souligne avoir engagé un partenariat avec les classes de BTS Travaux Publics du lycée Léonard de Vinci d’Antibes, afin d’inscrire le Bus-tram dans un projet pédagogique. L’occasion pour les professeurs et étudiants d’appliquer leurs connaissances théoriques à un chantier bien réel et de renforcer les liens, à travers des visites de chantier et des échanges réguliers, entre les mondes étudiant et professionnel.