Cannes : Balitrand fête ses 95 ans par un grand salon du bâtiment

Bientôt centenaire, le groupe cannois Balitrand! Il fêtera en effet ses 95 ans jeudi 27 avril en grand au palais des festivals de Cannes. Pour cette occasion exceptionnelle, l'enseigne, devenue un des leaders de la région Provence Côte d'Azur dans le négoce du bâtiment, y organise le “Grand Salon du Bâtiment”. Il s'agit d'un salon professionnel privé auquel participeront 250 exposants représentant les plus grandes marques de la distribution du bâtiment, et plus de 1.000 visiteurs professionnels (artisans, grands comptes, collectivités).

Créée en 1922 et pilotée de main de maître pendant trente années par Marcel Balitrand, l’entreprise est aujourd'hui un groupe puissant profondément ancré en Provence et sur la Côte d’azur. Rachetée en 2008 par le groupe Weinberg Capital Partners associé au Crédit Agricole et à l’encadrement, dirigée depuis 2013 par Jean-Luc Panetta, cette entreprise familiale a pu poursuivre un développement hors du commun. En France, c'est la seule enseigne à proposer une offre complète pour la maison, qu’il s’agisse de la distribution de produits concernant la construction, maintenance, rénovation des bâtiments, jusqu’à l’aménagement et la décoration de l’habitat.

Quelques chiffres en donnent la mesure. Sous ses quatre enseignes (Balitrand, BigMat, Home Store, Côté Bain), le groupe compte 600 collaborateurs, réalise un chiffre d'affaires de 160 M€ (2016), dispose d'une surface de 25.000 m2, compte 28 points de vente en PACA, aligne 70.000 références, a 13.000 clients professionnels en compte, possède une flotte de 35 camions. A l'heure d'Internet qui révolutionne les métiers de tout le monde, l'avenir s'il est au digital, passe également par la proximité pour Jean-Luc Panetta. "De plus en plus de micro-entreprises ont besoin de grossistes près de chez elles. Nous cherchons aussi à renforcer nos équipes commerciales et à ouvrir de nouveaux points de vente pour que les clients de PACA soient toujours à moins de 15 km de chez nous."