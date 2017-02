Cannes célèbre les 70 ans de son Festival

Cannes célèbre cette année, les 70 ans de son Festival. En cette occasion, la mairie organise différents évènements grand public tout au long de l’année 2017. Ainsi, en partenariat avec l'association Cannes Cinéma, une projection suivie d’une rencontre avec Pierre-William Glenn aura lieu mardi 21 février 2017 à partir de 19 heures à l’Espace Miramar (rue Pasteur). Le célèbre directeur de la photographie dont plus d’une dizaine de films ont été présentés au Festival de Cannes, sera présent pour une rencontre (à 21h) à l’issue de la projection du film (à 19h) qui fut en compétition en 1977 : "Portrait de Groupe avec Dame" d’Aleksandar Petrovic avec Romy Schneider et Brad Dourif.

L’histoire raconte trente ans de la vie tumultueuse d'une jeune femme à travers l’Allemagne nazie et la Seconde Guerre mondiale. Pierre-William Glenn, toujours passionnant, évoquera son métier, son travail sur le film d’Aleksandar Petrovic et sa longue expérience au sein du Festival de Cannes. Le photographe de renom a travaillé avec de nombreux réalisateurs comme François Truffaut, Maurice Pialat, Claude Lelouch, Yves Boisset ou Bertrand Tavernier, et a également réalisé quelques longs métrages.