Cannes : les Olympiades des Sciences de l'Ingénieur dans le royaume du satellite

Le site cannois de Thales Alenia Space accueillera jeudi 27 avril la finale académique de Nice des Olympiades des Sciences de l’Ingénieur. Organisé par l’UPSTI (Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles) et le Ministère de l’éducation Nationale, ce grand concours fait participer plus de 5.000 élèves et une trentaine d'académies. Des sélections académiques ont lieu au mois d'avril pour une finale organisée à Paris au mois de mai. Une finale qui, elle aussi, se jouera sur un site de Thales (celui de Palaiseau), le 17 mai.

Jeudi à Cannes ce seront 11 équipes projets des Lycées du 06 et du 83 qui présenteront leur travail devant 3 jurys chargés de sélectionner le projet qui représentera l’académie de Nice lors de la finale à Palaiseau. Chaque jury est composé de 3 membres dont un représentant de Thales Alenia Space. La phase d’évaluation des projets se déroulera de 9 à 12 heures. A noter que les clubs locaux du Rotary et le Groupe Régional des Arts et Métiers prennent en charge le sponsoring des projets de l’académie de Nice.

Ce concours a pour objectif de valoriser les carrières scientifiques auprès des jeunes et de créer des vocations pour les métiers de l’industrie. Il s'adresse aux lycéennes et lycéens des filières scientifique et technologique et récompense des projets réalisés en équipe de 4 ou 5 élèves, dans le cadre de l’enseignement des Sciences de l’ingénieur. Les candidats doivent se démarquer en réalisant un prototype fonctionnel et en faisant preuve d’innovation, dans une démarche interdisciplinaire, en équipe.