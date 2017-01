Cannes : premier accord pour Stratobus aux Emirats Arabe Unis

Après avoir fait le buzz au printemps, Stratobus, le nouveau dirigeable de l'espace de Thales Alenia Space fait l'objet d'un protocole d'accord signé entre Thales et Mines ParisTech avec le Masdar Institute (Abu Dhabi) pour développer des applications dédiées aux dirigeables innovants. De quoi préparer le terrain pour l'utilisation d'une innovation majeure en matière de surveillance environnementale.

Lancé officiellement au printemps 2016, le projet Stratobus de Thales Alenia Space à Cannes, a bien fait le buzz. Entre drone et satellite, ce dirigeable high tech, qui vient se placer en stationnaire à 20 km d'altitude pour assurer des missions d'observation, de surveillance et de télécommunications, a suscité beaucoup d'intérêt de par le monde. Il permet de mettre en œuvre des services liés à l'espace sans avoir le coût d'un lancement. Alors que le programme a désormais démarré, cet intérêt commence à se concrétiser.

Protéger le golfe Arabo-Persique et les ressources naturelles

En témoigne le protocole d'accord qui vient d'être signé par Thales et MINES ParisTech avec le Masdar Institute (Abu Dhabi) pour développer des applications dédiées aux dirigeables innovants. Cet accord est intervenu en marge du World Future Energy Summit (WFES) 2017, qui se tient du 16 au 19 janvier au Centre national des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC) dans le cadre de la Semaine de développement durable d'Abu Dhabi 2017. L'objectif tient dans le développement d’applications de surveillance de l'environnement pertinentes aux Emirats Arabes Unis pour protéger le golfe Arabo-Persique et les ressources naturelles.

Selon l'accord, Masdar Institute travaillera à développer les applications environnementales de Stratobus™ pour les Emirats Arabes Unis. Cette première phase de six mois du projet portera sur la définition des besoins des utilisateurs. Dans la deuxième phase, Masdar Institute sera chargé d'interagir avec les différents utilisateurs des Emirats Arabes Unis afin de définir leurs besoins en matière d'application environnementale, en développant les spécifications détaillées et les processus techniques, en définissant et développant les algorithmes logiciels spécifiques à intégrer dans les centres de contrôle Stratobus™, et en participant à la validation globale des missions au bénéfice des Emirats Arabes Unis.

Premier vol de qualification et de certification en 2020

Grâce à sa participation au projet StratobusTM, Masdar Institute compte ainsi monter en puissance dans le domaine de l'innovation de pointe des technologies d'observation de la Terre en apportant des bénéfices durables, localement, régionalement et globalement. Le dirigeable innovant disposera en effet d'équipements techniques lui permettant de surveiller les sites terrestres ou maritimes (vidéosurveillance des plates-formes offshore ...), la gestion environnementale (aérosols, pollution, surveillance de l'eau ...), les impacts du changement climatique (processus de désertification, plantations, aérosols, pollution, surveillance de l'eau, etc.) et de fournir des services de télécommunications (Internet, 5G). Pour être totalement autonome, Stratobus™ incorporera des technologies innovantes telles que des cellules solaires flexibles à haut rendement fournissant une forte puissance électrique à bord.

Thales Alenia Space et ses partenaires prévoient de lancer le premier vol de qualification et de certification en 2020. Masdar Institute participe activement à plusieurs projets de recherche et de développement en télédétection. Il a déjà mené à bien de nombreux autres projets. Il travaille actuellement sur un large éventail de projets de recherche dédiés aux déserts et au climat aride tels que les études sur les îlots de chaleur urbaine, la surveillance des déversements de pétrole, les proliférations d'algues, les ressources solaires et les tempêtes de poussière, le budget national de l'eau, les interactions terre-atmosphère, la modélisation de variables hydrométéorologiques et des études sur le changement climatique.

Une innovation majeure dans le domaine de la surveillance environnementale

"Une surveillance environnementale précise et rapide est essentielle pour assurer le bien-être des Emirats Arabes Unis et de leurs habitants", a souligné le Dr. Behjat Al Yousuf, Interim Provost au Masdar Institute. "En particulier, notre capacité d'observer et de mesurer ce qui se passe dans le Golfe Arabique est critique, car cette région est aujourd’hui la source majeure de notre eau, du commerce, du tourisme et de l'alimentation. Stratobus™ représente un moyen novateur d'améliorer la capacité de surveillance environnementale des Emirats Arabes Unis".

Jean-Philippe Chessel, Responsable de la ligne de produit Stratobus™ voit dans cet accord l'occasion de développer "de nombreuses applications utiles, des technologies de pointe et de nouvelles connaissances dans le domaine de la surveillance environnementale". Pour le Professeur Thierry Ranchin (MINES ParisTech), cette recherche collaborative scientifique de haut niveau, "préparera le terrain pour l'utilisation d'une innovation majeure en matière de surveillance environnementale aux Emirats Arabes Unis et dans le monde et viendra à coup sûr soutenir efficacement les objectifs du projet CREWS (Climate Risk Early Warning Systems) sur le climat."