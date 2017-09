CANNESERIES affiche ses ambitions et recrute Albin Lewi (iTunes)

CANNESERIES a désormais son Directeur Artistique : Albin Lewi, précédemment à la direction du cinéma de Canal+ puis responsable éditorial des séries et du cinéma indépendant pour iTunes Europe. Fondé par David Lisnard, maire de Cannes, présidé par Fleur Pellerin et dirigé par Benoît Louvet, cette nouvelle manifestation internationale tiendra sa 1ère édition du 4 au 11 avril 2018, parallèlement au 55ème MIPTV (9 au 12 avril 2018). Albin Lewi, qui sera pour CANNESERIES le pendant de Thierry Frémaux pour le Festival du Film, sera ainsi chargé de l'alchimie d'une sélection internationale de séries considérées désormais comme des œuvres artistiques majeures à haut potentiel de créativité.

Albin Lewi connait bien le secteur. "Chez iTunes, j’ai été un témoin privilégié de la révolution dans l’industrie des séries ces dix dernières années", explique-t-il. Et d'ajouter que "dans la période actuelle dite de Peak TV, les festivals sont d’autant plus nécessaires pour mettre en lumière la création auprès d’un public le plus large possible."

Quant à Cannes, en imposant de faire un festival des séries dans la ville même du festival du film, elle affiche ses ambitions : réunir le meilleur des intervenants du monde des séries, faire émerger les talents de demain, et créer une compétition internationale incontournable pour tous les genres et les séries de toutes durées. Le temps de CANNESERIES, la ville compte aussi s’ouvrir "comme un dialogue et une découverte autour de la série, avec des séances pour des séries patrimoniales dans toute la ville, des masterclasses, des rencontres, un contenu digital ad hoc, etc."